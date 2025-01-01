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柯文哲將辭黨主席　江和樹喊「捨不得」：民眾黨若沒柯會是什麼樣？

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前以7000萬元交保、須電子監控，由於北檢質疑柯仍是黨主席，恐有與其他證人串證可能，致使柯表態請辭，希望由民眾黨團總召黃國昌「幫忙」；民眾黨於1日召開擴大中央委員會議，柯文哲預計在會中請辭，並推舉「代理黨主席」，中央委員江和樹受訪時表態捨不得柯文哲，「民眾黨如果沒有柯文哲，像什麼樣子？」

▲▼柯文哲出席民眾黨擴大中央委員會議 江和樹 受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲出席民眾黨擴大中央委員會議，中央委員江和樹受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨於2025年1月1日下午3時在中央黨部台玻大樓召開擴大中央委員會議，據了解，柯文哲本人將親自處理，討論事項包括請辭黨主席事宜，而其他出席人員包括中央緊急應變小組成員、中央黨部一級正副主管，可望於該場會議中討論出「代理黨主席」人選，其中以中央委員黃國昌、林富男2人選呼聲最高。

柯文哲與黃國昌於下午1時30分左右就先後抵達台玻大樓，但前者是搭車直達地下室，後者則因講電話而未回應問題。但由於柯文哲預計將請辭黨主席，部分小草於下午2時左右到台玻大樓，希望柯文哲「請假不請辭」。

▲▼柯文哲出席民眾黨擴大中央委員會議 柯文哲座車進入地下停車場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲座車進入地下停車場。（圖／記者屠惠剛攝）

江和樹下午2時17分左右抵達台玻大樓，針對小草希望柯文哲「請假不請辭」？江和樹會前受訪時表示，其實現在接到很多小草心聲，希望目前就是先請假的狀況，但現在不是他要請假的問題，而是檢調要求柯辭職，這才是民眾黨無法去跟小草說明的事。

江和樹指出，身為中央委員也是柯文哲支持者，其實很多人希望柯文哲先請假、不要去管黨務，看柯要指派誰，大家都尊重，「其實一直以來我們都是這樣，因為現在如果面臨選舉，我相信一定會撕裂很嚴重，不管是什麼派都是一樣，一定都是撕裂。」

江和樹提及，自己等等也會在會中表達，希望柯文哲能夠怎麼樣「圓滿」，可看見這兩天的抗告，因為檢察官一直在等柯文哲辭職，「我真的不了解檢察官（要柯文哲）辭職目的，是要跟誰交代啊？我覺得很奇怪，如果真的需要串供，有需要這樣嗎？這就是很明顯的政治介入。」但還是要想辦法，因為柯文哲的爸爸柯承發生病，還是期待能早日康復、加油。

被問到會不會捨不得柯文哲？江和樹直言「當然啊！民眾黨如果沒有柯文哲，像什麼樣子？大家想一下就知道了。」

另外，針對前立委蔡壁如翻供成北檢二度抗告理由？江和樹說，「沒辦法啊！到底她是在幫忙？還是幫倒忙？就看她了吧！」而如果真的要有代理黨主席，自己支持黃國昌，因為黃完全未捲入此案中，也沒在台北市政府上過班，可見由黃來接是最好的，「因為如果像柯文哲這種抄家滅族狀態，不管是黃珊珊、蔡壁如也好，在任何人身上，相信很快就死掉了。」

▼黃國昌到中央黨部。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼柯文哲出席民眾黨擴大中央委員會議 黃國昌到黨中央。（圖／記者屠惠剛攝）

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