賴清德元旦宣戰提「覆議、罷免」　朱立倫怒：別忘了自己是總統

▲朱立倫批賴清德別只會當民進黨主席。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德今（1日）發表元旦談話時特別提到，針對立法院日前三讀《財劃法》、《憲訴法》及《選罷法》修法，行政院有權提出覆議， 憲政機關可聲請釋憲，人民也有選舉、罷免、創制、複決的權利。國民黨主席朱立倫受訪對此回應，民主絕對不是民進黨作主！賴清德不要忘了，他不只是民進黨主席，應趕快回到總統身份，讓朝野和諧合作，讓民眾過好日子。

賴清德在元旦談話提到，國內政黨競爭，是民主政治的一環，但國內的政治紛爭必須在憲政體制內，依循民主的方式解決才能持續深化民主。他表示，立法院所通過的爭議性法案，行政院有權提出覆議，提供立法院重新審視的空間，憲政機關也可聲請釋憲，透過憲法法庭判決，明確憲政分際，維護憲政秩序，逐步鞏固憲政體制，人民也有選舉、罷免、創制、複決的權利，可以匯聚更大的民主力量，展現主權在民的真諦。

朱立倫今日上午出席國民黨元旦升旗典禮，會後受訪被問及2025年對賴清德的期許，朱說，唯有朝野和，中央地方和，全民和台灣才有未來，賴清德別忘了自己不只是民進黨主席，趕快回到總統身分，朝野和諧合作，國民黨一定是敞開心胸，但民主絕對不是民進黨作主，尊重少數服從多數。

媒體追問賴清德致詞時提到立法院爭議法案，並說覆議、釋憲等語，朱立倫感嘆，賴清德的致詞稿應該是昨天寫的，盼賴今天能夠重新思考面對新的2025年，大家可以用團結的心，合作的心，讓兩岸、朝野更和，讓民眾過好日子。

至於因三讀法案未送行政院，立院民進黨團總召柯建銘揚言罷免立法院長韓國瑜，朱立倫諷刺，柯總召辛苦了，為了執行賴清德意旨，講出很多違心之論，連他自己都不敢相信的話。

