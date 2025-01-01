鏡新聞民調／賴清德滿意度50.9%　藍綠白立委最新滿意度看這裡

▲總統賴清德發。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

《鏡新聞》1日公布最新民調，總統賴清德的施政滿意度達50.9%，行政院長卓榮泰內閣的施政滿意度則為43.3%。在立法院，民眾對藍綠白立委的滿意度方面，以民進黨立委的43.5%滿意度最高，其次是國民黨立委33.1％，最後則是民眾黨立委的29.0%；而不滿意方面，三黨都有提高趨勢，其中以國民黨不滿意度增加幅度最多。

根據《鏡新聞》最新民調顯示，賴清德施政滿意度，獲50.9%過半數的民眾滿意，其中有15.7%非常滿意，35.2%人還算滿意；至於不滿意方面，有36.4%民眾表示不滿意，其中有20.2%民眾不太滿意、16.2%非常不滿意，另外有12.7%人未表態。

至於行政院長卓榮泰所領導的內閣團隊滿意度調查，有43.3%的民眾表示滿意，其中10.8%非常滿意、32.5%還算滿意；而不滿意方面，有36.5%民眾表示不滿意，其中21.4%不太滿意、15.1%非常不滿意，另有20.2%未表態。

▼鏡新聞公布2025年1月最新民調。（圖／鏡新聞提供，點圖放大，下同）







另外，國內政壇高度關注的立法院方面，在各黨立委表現滿意度調查上，針對民進黨立委整體表現，有43.5%民眾表示滿意，其中10.6%非常滿意、32.9%還算滿意；不過，也有47.8%不滿意，其中23.1%不太滿意、24.7%非常不滿意，另有8.7%未表態。

在國民黨立委整體表現上，滿意的有33.1%，其中5.5%非常滿意、27.6%還算滿意；至於不滿意為55.9%，其中27.7%不太滿意、28.2%非常不滿意、11.0%未表態。

最後民眾黨立委整體表現，滿意度是29.0%，其中4.8%非常滿意、24.2%還算滿意；而不滿意為58.3%，其中26.8%不太滿意、31.5%非常不滿意，12.7%未表態。

《鏡新聞》指出，綠藍白三黨立委表現滿意度仍為民進黨第一、國民黨第二，民眾黨最低，不滿意度為民眾黨最高、國民黨第二，民進黨最低；若比較上個月的數據，三個政黨立法委員的不滿意度都有增加，其中國民黨的不滿意度增加幅度最大。