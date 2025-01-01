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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德攤數據喊「阻撓兩岸交流是中國」　主動拋解方「兩會先談」

▲總統賴清德發表元旦談話並受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表元旦談話並受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

日前甫落幕的台北、上海雙城論壇，上海副市長華源兩度宣布「將積極推動上海居民赴台團隊遊」。對此，總統賴清德1日接受訪問時攤開兩岸互動數據，顯示中國禁止學生來台，也禁止自由行，且人民互訪數量懸殊；這讓他直呼，真正阻撓兩岸交流的是中國，不是台灣，而他也提出解方，認為可以讓台灣文旅會、中國海旅會，兩會先進行談判。

上海副市長華源在去年底雙城論壇上，兩度宣布「將積極推動上海居民赴台團隊遊」，而近來也有諸多台灣政府阻撓兩岸交流的說法。對此，賴清德1日在元旦談話後，接受媒體提問時，先是拋出數據來還原真相。

賴清德表示，從去年1月到11月，台灣人民到中國大陸旅遊或商務合作人數有高達205.2萬人次，但中國到台灣只有28.5萬人次，相差相當懸殊。他也指出，台灣開放中國學生來台灣就讀取得學位，但目前人數是0；此外，台灣也開放中國自由行，可是中國同樣沒有開放，中國人民來台自由行人數也是0

這讓賴清德直呼，「真正阻撓兩岸交流的是中國，不是台灣！」他表示，台灣希望跟中國在對等尊嚴下，進行健康有序交流，他也主動拋出解方，建議如果中國有誠意，可以從台灣文旅會跟中國海旅會，兩會先進行談判。

此外，賴清德也請媒體朋友們，如果有機會可以問問中國，為何中國可以讓人民沒有限制到日本、美國等世界各國旅遊，卻對台灣有很多種種措施，這是對台灣表達善意嗎？不可以一視同仁嗎？

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