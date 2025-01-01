台北跨年晚會「加拿大聲樂老師」驚喜獻唱！　網封全台最強

記者黃翊婷／綜合報導

2025台北跨年晚會由Lulu黃路梓茵與威廉、風田、朵拉等人主持，邀請包含李聖傑、戴佩妮等藝人，還有南韓女團Apink，以及無預警登場的驚喜嘉賓加拿大聲樂老師Rozette。Rozette先前因真實銳評歌手楊丞琳的直播演唱表現，而在網路上爆紅，這次驚喜現身台北跨年晚會，網友們也忍不住大讚她的實力真的很強，「這麼強，難怪這麼敢講」、「今晚全台最強，沒疑問了」。

▲Rozette驚喜登場。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday星光雲，畫面由台北市府觀傳局提供。）

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歌手楊丞琳去年參加陸綜《歌手2024》直播演唱，加拿大聲樂老師、知名音樂評論人Rozette曾拍片分析楊丞琳的表現，直言楊丞琳像是在塑造某種聲音，但她比較喜歡歌手用自然的嗓音唱歌，還現場模仿楊丞琳的「夾」式唱功，因而在網路上爆紅。

這次Rozette驚喜現身2025台北跨年晚會，先是與歌手黃宣合唱〈Shallow〉，接著獨自演唱歌曲〈Listen〉，都獲得網友們壓倒性好評。還有鄉民在PTT發文感嘆，覺得Rozette一出場就打趴一堆藝人，「一堆藝人感覺都沒有她的實力」。

其他網友也紛紛留言表示，Rozette的實力真的很強，「完全打趴」、「這麼強，難怪這麼敢講」、「穩爛」、「有聽到，真的厲害」、「根本是CD直播」、「老師來幫大家上課囉」、「完全是錄音室品質，這現場超屌」、「今晚全台最強，沒疑問了」。