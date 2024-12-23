巴西亞馬遜「隱世部落」新照片曝光　語言信仰社會結構都是謎

Photographs reveal first glimpse of uncontacted #Amazon community



Automatic cameras in the #Brazilian rainforest show images of the #Massaco people, who are flourishing despite environmental threats.https://t.co/hAHmTB8jMO — Maqsood Asi (@MaqsoodAsi) December 22, 2024

▲這張照片拍攝於2024年2月17日，馬薩科族人正在收集器具。這張照片先前從未曝光過。

記者詹雅婷／綜合報導

巴西亞馬遜有個與世隔絕原始部落被稱為「馬薩科」（Massaco），依據最新曝光的照片，有一群男子在林地手持器具。衛報刊出的文章提到，馬薩科先前從未與外界接觸過，部落語言、社會結構、信仰仍是謎團，也無人知道部落族人是如何稱呼他們自己。

這張照片是由巴西國家原住民保護機構Funai所拍攝，工作人員在雨林放置相機，試著在不冒接觸風險的狀態下量化人口數量，這也是馬薩科部落存在的重要證據。在過去這些年來，工作人員阿爾蓋爾（Altair Algayer）一直在保護馬薩科的領地，這次的新照片也讓他第一次看到他在保護的部落族人。

New photos from Brazil's Amazon reveal the thriving, uncontacted Massaco community near the Bolivian border, despite external pressures. pic.twitter.com/XcWXzExD51 — Simon Ateba (@simonateba) December 23, 2024

▲2019年2月一群馬薩科部落年輕族人拿取Funai留下的器具。

照片拍攝地點就在Funai定期留下金屬工具、砍刀、斧頭之處。早在1987年，工作人員透過擺放器具的方式，企圖引誘部落族人與外界和平接觸，但同年也得出結論，即和平接觸帶來的疾病等狀況對於隱世部落族人是災難性的，並制定不接觸政策，如今這些器具的用意在於阻止隱世部落族人外出前往農場或伐木營地拿取工具。

這批新影像顯示，有一群男子在林地手持器具。阿爾蓋爾分析，最年長的男子拿著棍子，是領導者，用棍子在地面上鑽孔放置尖刺，告知要把尖刺擺放在何處，另外3名男子年齡推測介於30至40歲之間，其他人年紀更輕。

Os Massaco vivem em Rondônia, um dos estados mais desmatados da Amazônia Legal. Comunidade isolada, especialistas em caça com longos arcos e protegem suas terras de visitantes indesejados com armadilhas resistentes que conseguem furar o pneu de um trator…. pic.twitter.com/w22sPn7a7x — babygarroux (@babygarroux) December 22, 2024

▲圖為馬薩科年輕族人在土地上放置尖刺。

馬薩科是巴西已確認的28個孤立社區之一，位在亞馬遜河流域森林砍伐最嚴重之一的朗多尼亞州，經多年觀察，馬薩科部落擅長使用長弓狩獵，隨著季節移動居所，使用隱藏、可刺穿輪胎的硬木尖刺製成的陷阱保護家園免受外來者侵害。已知在廢棄的馬薩科營地，有找到超過3公尺的弓與箭。

據信馬薩科部落正在蓬勃發展，人口越來越多。阿爾蓋爾指出，在1990年代初期，部落人口約介於100人至120人之間，如今估計有50個家庭，每個家庭有4至5人，總人數約200至250人。