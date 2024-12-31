司機不小心開進危險社區　女遊客和好友跨年「頸部中彈死亡」

▲女子搭車意外遭射殺。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名女遊客近來在里約熱內盧慶祝新年，然而她搭乘Uber要返回住處時，司機不小心開到治安不佳的危險社區，導致車輛遭到槍擊，她因為至少身中3槍當場死亡，司機也中槍被緊急送醫。

34歲女子席爾瓦(Diely da Silva)28日晚間在里約熱內盧西區Vargem Pequena，與朋友一起叫車準備要返回住處時，司機皮涅羅(Anderson Pinheiro)不小心把車開進治安較差的豐特拉區(Fontela)，結果突然遭到槍擊。

席爾瓦因為頸部等多處中槍當場死亡，身旁的朋友則沒有中彈，負責開車的皮涅羅背部也有中彈。

當地媒體指出，身為會計師的席爾瓦出生在巴伊亞州的坎迪巴(Candiba)，後來居住在聖保羅州的容迪亞伊市(Jundiaí)，近來與3名朋友一起到里約熱內盧度假慶祝新年，事發時分2輛車返回飯店。

皮涅羅表示，當時他沒看到附近有任何人或車子接近他們，只有聽到槍聲，他也不知道到底是誰從何處開槍。警方30日前往席爾瓦遭射殺的地點進行調查，Uber公司也回應，「平台上所有行程均有保險，並且公司隨時配合安全機構委託，進行調查」。