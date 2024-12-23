直擊大橋坍塌瞬間！拍片一半「崩裂解體」人車墜河2死　恐怖畫面曝

▲ 朱尼爾影片拍到一半橋就塌了。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西北部一座老舊的州際大橋急需維修，一名議員22日在橋上拍片，希望藉此要求政府修繕，未料這時橋面開始崩裂，下秒當場大規模坍塌，人車墜落造成至少2死，還導致硫酸流入河中，過程意外全被拍下。

綜合《路透》等外媒，事發於托坎廷斯州阿圭亞爾諾波利斯市（Aguiarnopolis），市議員朱尼爾（Elias Junior）22日在Juscelino Kubitschek de Oliveira大橋上拍攝影片，因為這座擁有64年歷史的橋樑已無法承受重型卡車重量，希望藉由影片要求當局修繕。

JUST IN: Bridge in Brazil collapses while councilor records video. Reports of multiple casualties pic.twitter.com/jD75KXRGdd — BNO News (@BNONews) December 22, 2024

畫面中朱尼爾站在橋邊，在鏡頭前伸手指向地上一大條裂縫，這時左邊一輛皮卡車經過，明顯顛簸了一下，下秒負責拍攝的人發出驚呼，鏡頭一轉可見橋面崩裂突起。

兩人見狀趕緊後退，還可聽見橋體崩垮發出的巨響，後方一輛機車和對向的大貨車差點遭殃。其他影片則可看見牆面崩塌落入河中，掀起巨大水花。

據當地媒體g1，至少3輛卡車、一輛轎車和一輛機車墜河，造成2人死亡，分別為一名42歲男子及一名25歲女子，另有4名男性、2名女性及2名兒童失蹤。且因其中一輛卡車載有硫酸，不僅流入河中造成污染，也對救援人員構成危險。

這座橋建於1960年代，全長533公尺，為BR-226公路一部分，連接埃斯特雷圖市與阿圭亞爾諾波利斯市，近年橋樑老化與維修問題引發用路人關注，事故前一天便有居民上傳影片示警。

國家交通基礎設施局（DNIT）表示，事故原因是橋樑中央部分塌陷，具體情況仍有待進一步釐清。目前大橋已全面封閉，建議駕駛人選擇替代路線通行。