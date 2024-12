直擊大橋坍塌瞬間！拍片一半「崩裂解體」人車墜河2死　恐怖畫面曝

▲ 朱尼爾影片拍到一半橋就塌了。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巴西北部一座老舊的州際大橋急需維修,一名議員22日在橋上拍片,希望藉此要求政府修繕,未料這時橋面開始崩裂,下秒當場大規模坍塌,人車墜落造成至少2死,還導致硫酸流入河中,過程意外全被拍下。

綜合《路透》等外媒,事發於托坎廷斯州阿圭亞爾諾波利斯市(Aguiarnopolis),市議員朱尼爾(Elias Junior)22日在Juscelino Kubitschek de Oliveira大橋上拍攝影片,因為這座擁有64年歷史的橋樑已無法承受重型卡車重量,希望藉由影片要求當局修繕。

JUST IN: Bridge in Brazil collapses while councilor records video. Reports of multiple casualties pic.twitter.com/jD75KXRGdd