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大陸 大陸焦點 特派現場

陸對進口牛肉進行保護措施調查　巴西、阿根廷最受影響

▲▼大陸超市裡的牛肉。（圖／CFP）

▲超市內的牛肉攤位。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部27日宣布，對進口牛肉進行保障措施立案調查。根據大陸海關總署數據，大陸主要進口牛肉的來源地為巴西、阿根廷。

商務部表示，其在11月22日收到中國畜牧業協會、吉林省畜牧業協會、遼寧省畜牧業協會、內蒙古畜牧業協會等產業代表所提交的申請書，請求對進口牛肉進行保障措施調查。

申請書中提到，申請調查產品（牛肉）的進口數量在2019年至2024年上半年急劇增長，2023年比2019年增長64.93%，2024年上半年比2019年上半年增長106.28%；2019年至2024年上半年，進口數量佔中國市場份額由20.55%上升至30.90%，相對於中國總產量的比例由24.87%上升至43.87%。

▲▼ 肉牛,牛飼料,牛,飼料。（圖／CFP）

申請方主張，牛肉進口數量的急劇增長對國內產業造成衝擊，國內產業受到嚴重損害，且進口數量的增加與國內產業受到的嚴重損害之間存在因果關係。

商務部解釋，證據顯示，中國牛肉進口量在2019年至2023年期間增長了65%，2024年上半年進口數量達到了2019年上半年的兩倍以上，「在進口產品衝擊下，國內產業遭受嚴重損害。」

不過，商務部也特別強調，保障措施調查不針對特定國家和地區，不區分產品來源地，調查期間不影響正常貿易。

對此，中國政法大學國際法學院教授史曉麗說，保障措施調查並不意味著一定採取保障措施，因此在調查期間仍然可以正常開展貿易活動，「根據《中華人民共和國保障措施條例》和世貿組織規則有關規定，當調查得出肯定性結論並且採取措施符合公共利益時，才會採取保障措施。」

大陸海關總署數據顯示，大陸2024年1到10月的進口牛肉總量約為228.13噸，主要進口來源地為巴西、阿根廷，合計出口約150多萬噸。

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