巴西議員家門口遇襲！被狂轟9槍當場死　岳母「臀部中彈」送院

▲巴西市議員德阿勞霍在家門口被槍殺。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

巴西北塔布萊魯（Tabuleiro do Norte）市議員德阿勞霍（Marcos de Araujo）26日晚間在自家門口遭2名槍手伏擊，身中9槍後當場死亡。他的岳母瑪雅（Marina Maia）也在襲擊中受傷，目前狀況不明，而警方仍在全力追緝涉事的2名槍手。

據《每日郵報》報導，事發當時，57歲的德阿勞霍正坐在家門口，與75歲的岳母和另一名女子聊天。監視器畫面顯示，2名槍手突然衝向他們，隨即開槍射擊。其中一名槍手向德阿勞霍至少開了4槍，隨後另一名槍手跑近，進一步開火。最後，德阿勞霍身中9槍，當場死亡。他的岳母瑪雅則因臀部和背部中彈，被緊急送院搶救。

Vereador é morto a tiros em frente da casa da sogra



Na noite da última quinta-feira (26), o vereador Marcos Aurélio de Araújo (PP), de 57 anos, foi brutalmente assassinado a tiros em frente à sua residência, em Tabuleiro do Norte, no Ceará. Ele presidia a Câmara Municipal e… pic.twitter.com/EAmzBg7xL3 — Diego mello (@hdiegorj) December 27, 2024

槍手作案後迅速騎摩托車逃逸，至今仍下落不明。北塔布萊羅市政廳對德阿勞霍遇刺身亡一事表示哀悼，宣布全市進入為期3天的哀悼期。德阿勞霍是當地知名的政治人物，還擔任商會主席及市政委員會成員。今年10月，德阿勞霍才剛剛贏得第4次連任，因此他遇害的消息讓當地社會震驚不已。

巴西近來接連爆發一系列針對地方官員的致命襲擊。4個月前，東北部城市若昂迪亞斯（Joao Dias）的市長德奧利維拉（Francisco De Oliveira）及其父親在一次槍擊中身亡。德阿勞霍被槍殺的前一天，皇家馬德里前鋒費利佩(Endrick Felipe)的姊夫貢薩爾維斯（Maurício Gonçalves）也慘遭槍殺身亡。