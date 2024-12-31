雲林天主教若瑟醫院院長交接暨就任儀式　邁向新時代醫療服務

▲天主教若瑟醫院於今日舉行卸新任院長交接暨就任典禮。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

天天主教若瑟醫院於今（31）日舉行卸新任院長交接暨就任典禮，由天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院董事長浦英雄主教監交。現場包含副縣長謝淑亞、雲林縣衛生局長曾春美、台灣教會醫療院所協會代表、台灣天主教健康照護聯盟代表、各大醫院院長及副院長、等多位貴賓應邀觀禮。

天主教若瑟醫院自1955年成立以來，今年已邁向70週年，是雲林縣歷史最為悠久的醫療機構，近年來不僅在醫療實力及硬體建置上取得進展，醫療服務品質亦已達優質境界，並獲得病患信任及讚賞，深受鄉親的感念信賴，且有優秀同仁獲國家肯定獲十一座個人醫療奉獻獎並以「24小時兒童醫療照護團隊」獲一座團體醫療奉獻獎。

在交接儀式中，院長李聰明回顧了過去9年來醫院在其領導下所取得的卓越成就，包括醫療技術的升級、病患服務質量的提升及社區合作的深化，在致詞中除了感謝全體醫療人員的辛勤努力之外，並表達了對新任院長未來帶領醫院邁向若瑟3.0的信任與祝福。

新任院長卓瑩祥醫師在台安醫院任職超過32年，歷經小兒科主任、醫務部主任、醫務副院長、教學暨健康促進副院長及助理行政副院長等職，醫療經歷豐富從未間斷過。卓瑩祥院長表示，將與若瑟全體醫療團隊一起，為病患提供更加安全、優質和高效的醫療服務。

天主教若瑟醫院服務雲林在地鄉親超過一甲子的歲月，始終致力於提供有品質的醫療與照護，未來若瑟醫院將繼續推動全面創新，匯集整合各方資源及力量，持續提升醫療照護品質，看見並回應地方與民眾的需要，照顧到更多需要被照顧的人，成為雲林鄉親醫療服務裡最堅強的後盾。

▲天主教若瑟醫院於今日舉行卸新任院長交接暨就任典禮。（圖／記者王悉宇翻攝）