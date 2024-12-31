品嚐寒冬補氣薑母鵝　雲林「鵝食好味野餐日」吸遊客享美味

▲為了讓消費者品嚐到最優質國產鵝肉，中華民國水禽產業促進協會結合雲林縣在地優質鵝肉和雲林良品在雲林縣府農業處協助下舉辦國產優質鵝肉與鴨肉行銷推廣活動。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

寒流來襲，中華民國水禽產業促進協會為推廣國產水禽多元料理，特別於雲林古坑綠色隧道228紀念公園草坪舉辦「鵝食.好味.野餐日」活動，現場吸引民眾排隊品嘗補氣薑母鵝，在冷冷寒流中，感受國產鵝肉美味，希望透過實質活動推廣國產優質鵝肉，讓民眾品嘗好吃美味又健康的國產水禽。

為了讓消費者品嚐到最優質國產鵝肉，中華民國水禽產業促進協會結合雲林縣在地優質鵝肉和雲林良品在雲林縣府農業處協助下，以假日野餐日形式，舉辦2024「鵝食、好味、野餐日」國產優質鵝肉與鴨肉行銷推廣活動，結合在地好吃好玩美食和綠色隧道特殊景觀，讓親子享受假日悠遊外，也希望更多民眾可以多採購國產水禽產品。

中華民國水禽產業促進協會吳祥斌理事長指出，協會近年積極鼓勵會員及雲林養殖戶，嘗試更多元的鵝肉加工及創新精品開發，從開發優質鵝肉加工品，到現場產出之鵝油面膜及洗髮精等美妝商品，提供消費者更多元水禽美食及周邊商品選擇。

雲林縣政府農業處長魏勝德強調，縣府近年對於台灣國產鵝鴨禽肉無論從養殖技術、無抗生素的安全檢測到後加工的食安查核均嚴格把關；雲林縣有著台灣近五成的鵝肉產量，也積極輔導養殖戶從禽舍的升級輔導和推動更科技的AI養殖技術；更鼓勵業者開發更多元與創新性的產品持續與民眾接軌，呼籲民眾可多加選購國產優質水禽製品。