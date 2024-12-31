現實版《無聲》悲情上演！特教高中生2次性侵學弟　教育保護破功

▲北部一間學校發生學長利用與學弟獨處，對其實施性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部某特殊教育學校爆發性侵案件！一名聽障高中生，利用同為重度聽障、未滿14歲的學弟在校內獨處時，以體型優勢壓制對方並實施性侵。受害學弟事後向師長求助，家長隨即報警處理。開庭時，涉案高中生坦承犯行，並與被害人及其家屬達成和解，支付50萬賠償金，法院依對未滿14歲、有身體障礙之人犯強制性交罪，判處有期徒刑2年、緩刑5年。

涉案高中生與被害學弟同為某校住宿生，2人有學長學弟關係。孰料，該生利用2次機會，分別在校內宿舍廁所內，趁學弟落單之際，以體型優勢壓制並拉住學弟的手等方式，阻止學弟反抗，以強暴方式對學弟為強制性交各1次。嗣因被害學弟告知師長，並由父親報警處理。

法官認涉案高中生本身為自幼瘖啞的聽障人士，溝通能力受限，且目前為大學生，對事理的認知能力較一般人薄弱。此外，他於偵查及審理中坦承犯行，並積極與受害人家屬達成和解，以新台幣50萬元賠償受害人損害，展現悔意。

然而，法官認為，該生身為學長，應關愛學弟，卻利用對方身心障礙的弱勢背景，強行侵犯其性自主權，造成受害人嚴重身心創傷，行為極為惡劣，須予以譴責。儘管如此，因該生於事後積極悔改，且犯罪情節經審酌後符合緩刑條件，予以緩刑。

法院依對未滿14歲、有身體障礙之人犯強制性交罪，判處有期徒刑2年、緩刑5年。緩刑期間須接受保護管束，並不得對被害學弟進行任何形式的接觸、騷擾或跟蹤，若該生違反相關義務，將撤銷緩刑並立即執行刑期。

這起校園性侵宛如電影《無聲》翻版，兩者的故事場景都設定在校園內，展現教育環境中對弱勢學生的保護不足，在電影中，部分加害者則為一般人，強調的是權力不對等對弱勢群體的壓迫。

(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。

(二)尊重身體自主權,請撥打110、113。

(三)性侵害就是犯罪,請撥打110、113。