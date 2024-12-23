北市麥當勞17歲女工讀生遭主管性侵輕生　母淚求公道...檢警回應了

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北市麥當勞17歲女工讀生遭主管性侵輕生　母淚崩PO文求公道...檢警回應了

▲▼女生注意！「這個時間」喝茶最不傷身 。（圖／Unsplash）

▲北市麥當勞1名離職女員工疑遭主管性侵後輕生。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

台北市一名17歲少女的母親控訴，女兒在麥當勞工作期間，疑遭主管以排班權勢性侵，離職後疑不堪壓力罹患憂鬱症，最終輕生，其母親近日於Threads上發文控訴麥當勞，指公司僅解雇涉案主管，卻未對家屬進行慰問或賠償。據悉，該名女孩今年3月赴婦幼隊報案，由士林分局受理並積極展開調查偵辦，5月移送士林地檢署偵辦，檢方表示仍在調查中，不便對外說明細節。

該名母親在文章中痛心表示：「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥x勞的前主管以排班權力對她性侵。」她透露，女兒因需要這份工作，隱忍不敢透露案情，但長期心理壓力導致憂鬱症，只能偷偷看醫生尋求幫助。

母親回憶，女兒是個貼心的孩子，總是在下班回家時微笑著說「我下班了」，但這笑容背後卻隱藏著多麼痛苦和破碎的內心，「心痛的跟當時深愛的男友分手就因為覺得自己配不上了！」

母親指出，女兒最終選擇離職並報警，隨後也向麥當勞申訴，公司調查後迅速於今年5月解雇涉案主管。然而，對於女兒因壓力輕生，公司未對家屬進行交代或慰問。她悲痛控訴：「我的女兒等不到檢方和麥x勞的公道，卻成了一具冰冷的遺體。白髮人送黑髮人，我如何接受？司法能還我們公道嗎？可以讓我女兒活過來嗎？」

對此，麥當勞發表聲明，對該名離職員工不幸往生深表遺憾，並向家屬表達最沉痛的哀悼與慰問之意。公司強調已全力配合執法單位調查，並說明，今年3月接獲「性騷擾」申訴後，立即根據《性別平等工作法》邀請外部專家及法務部門組成調查小組。經確認申訴屬實後，基於對職場霸凌零容忍的立場，迅速解雇涉案主管。

據悉，女孩今年3月前往婦幼隊報案，由士林分局受理並積極展開調查偵辦，5月移送士林地檢署偵辦，女孩無法承受壓力，精神徹底垮掉，同年10月於新北某處無聲地告別了這個世界。

目前，此案已由警方調查並移送檢方偵辦，相關事宜仍待司法進一步釐清。

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