16歲少女吸「進階版喪屍煙彈」秒昏迷　慘遭2男車上性侵

▲北部一名16歲少女誤吸食進階版喪屍毒品「異丙帕酯」電子煙遭2男輪流性侵得逞。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

毒品氾濫愈演愈烈！北部顏姓男子與陳姓少年將摻有進階版喪屍毒品「異丙帕酯」的電子煙給16歲少女吸食，趁少女昏迷輪流性侵得逞。少女返家被家人察覺異狀報警，檢警調查發現，顏男手機中另存有與其他多名少女的不法影像。士林地檢署偵結，依妨害性自主等罪起訴顏男；陳男移送少年法庭審理。

起訴書指出，顏男先後與16歲小潔（化名）、17歲花花（化名）及琳琳（化名）交往。2024年5月9日晚上，顏男約已分手的小潔見面，並騎機車載她前往新北蘆洲區某超商與陳姓少年會合，陳男駕駛父親的汽車抵達後，3人再前往北市士林區某河濱公園。

孰料，到達現場上車後，陳男取出摻有「異丙帕酯」的電子煙交給顏男，再由顏男遞給小潔吸食，小潔吸後失去意識，顏、陳2人趁機輪流性侵，直至小潔突然驚醒，2人才停止行為；奸詐的2人害怕犯行被發覺，甚至要求女方離去時，將含有「異丙帕酯」成分煙彈2顆帶走。天真的小潔返家後，被家人發現其神色異常，隨即報警處理。

▲異丙帕酯與依托咪酯的差異及危害比較。（點圖可放大／記者黃宥寧製）

檢警深入調查後，意外發現顏男手機內留存多段偷拍的性行為影像；除2024年5月1日，顏男違反小潔意願，偷拍2人性行為過程；此外，同年1月26日及6月16日，他分別偷拍與花花、琳琳的性行為過程，相關影像均未經對方同意。

檢方經綜合事證，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》中拍攝少年性影像2次、1次違反本人意願拍攝少年性影像罪及加重強制性交起訴，建請法院分論併罰。陳姓少年則由士林地方法院少年法庭審理。

《東森新媒體ETtoday》整理異丙帕酯與依托咪酯的差異及危害比較，異丙帕酯危害更高，雖然依托咪酯作為麻醉藥物有醫療價值，但異丙帕酯因其濫用的隱蔽性和高毒性，更常在性侵案件中被使用，對受害者的身心健康威脅更為嚴重。

(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。

(二)尊重身體自主權,請撥打110、113。

(三)性侵害就是犯罪,請撥打110、113。