高中師聖誕節奪國中女初夜　誇胸美纏綿13次...少女母查手機驚呆

▲北部某間完全中學的高中部王姓男老師，竟與國中部女學生發生13次性行為。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北部某間完全中學爆出師生戀醜聞！高中部一名王姓男教師與國中部女學生墜入愛河，交往將近1年。某日，女學生母親意外發現露骨簡訊，其中包括「第一次玩都會亂經啊」、「多美的奶頭」及「成年在一起，不然永遠都是炮友」等文字，讓她氣得帶女兒驗傷報警提告。士林地檢署偵結，依13次對14歲以上未滿16歲女子性交罪起訴。

起訴指出，2022年間王男結識國中部的女學生小花（化名），2人成為情侶關係，並在同一年的聖誕節當天在王師住家發生性行為，小花則將初夜獻給了王師。

期間，2人就像熱戀情侶般，時常互傳甜蜜對話，小花甚至也會帶衣服到王師家過夜，並一起出遊，還拍影片紀錄生活。

某日，小花母親發現女兒手機有大量簡訊、「奇怪」影片，經追問學校老師竟與女兒發生不倫戀，但她認為是女兒涉世未深遭老師拐騙，一氣之下帶著小花去醫院驗傷並報警提告。

偵查時，王師坦承得知小花年紀，也與小花發生多次性行為，當都是雙方合意的，並沒有強迫；小花也不否認。檢警勘驗2人手機發現，小花傳「你現在會想戀愛嗎？我在想啊～可不可以到我現在滿16歲我們就在一起，因為16歲也合法了」，王師回「幹嘛等我啦，是還好啦」，小花再傳「因為你之前說要在一起也要成年啊，不然永遠都是炮友嗎？雖然這樣也能維持很久」、「我的內衣褲你家還有嗎？」等文字。

然而，小花也曾向胞姊坦承與老師發生性行為，並強調自己沒有被強姦，是自願的。檢警認，雙方互動親密，也未見小花有隻字提及曾遭王師強制性交行為，難認有違反其意願。

但案發時，小花年僅15歲，檢察官仍依13次對14歲以上未滿16歲女子性交罪，將王師提起公訴。至於，小花母親認為王師涉犯偷拍，違反兒少性剝削罪，但檢察官從對話中，發現王師從沒違反過小花意願，反而有「哈哈哈，有夠醜的」親密對話，顯見指訴，尚無可採。

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