　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高中師聖誕節奪國中女初夜　誇胸美纏綿13次...少女母查手機驚呆

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲北部某間完全中學的高中部王姓男老師，竟與國中部女學生發生13次性行為。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北部某間完全中學爆出師生戀醜聞！高中部一名王姓男教師與國中部女學生墜入愛河，交往將近1年。某日，女學生母親意外發現露骨簡訊，其中包括「第一次玩都會亂經啊」、「多美的奶頭」及「成年在一起，不然永遠都是炮友」等文字，讓她氣得帶女兒驗傷報警提告。士林地檢署偵結，依13次對14歲以上未滿16歲女子性交罪起訴。

起訴指出，2022年間王男結識國中部的女學生小花（化名），2人成為情侶關係，並在同一年的聖誕節當天在王師住家發生性行為，小花則將初夜獻給了王師。

期間，2人就像熱戀情侶般，時常互傳甜蜜對話，小花甚至也會帶衣服到王師家過夜，並一起出遊，還拍影片紀錄生活。

某日，小花母親發現女兒手機有大量簡訊、「奇怪」影片，經追問學校老師竟與女兒發生不倫戀，但她認為是女兒涉世未深遭老師拐騙，一氣之下帶著小花去醫院驗傷並報警提告。

偵查時，王師坦承得知小花年紀，也與小花發生多次性行為，當都是雙方合意的，並沒有強迫；小花也不否認。檢警勘驗2人手機發現，小花傳「你現在會想戀愛嗎？我在想啊～可不可以到我現在滿16歲我們就在一起，因為16歲也合法了」，王師回「幹嘛等我啦，是還好啦」，小花再傳「因為你之前說要在一起也要成年啊，不然永遠都是炮友嗎？雖然這樣也能維持很久」、「我的內衣褲你家還有嗎？」等文字。

然而，小花也曾向胞姊坦承與老師發生性行為，並強調自己沒有被強姦，是自願的。檢警認，雙方互動親密，也未見小花有隻字提及曾遭王師強制性交行為，難認有違反其意願。

但案發時，小花年僅15歲，檢察官仍依13次對14歲以上未滿16歲女子性交罪，將王師提起公訴。至於，小花母親認為王師涉犯偷拍，違反兒少性剝削罪，但檢察官從對話中，發現王師從沒違反過小花意願，反而有「哈哈哈，有夠醜的」親密對話，顯見指訴，尚無可採。

ETtoday新聞網提醒您：
(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。
(二)尊重身體自主權,請撥打110、113。
(三)拒絕性騷擾,請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中警集體造假「白單變紅單」！　偵查隊長羈押禁見
才下車放警示牌…兒目睹媽媽被撞死崩潰
3540萬AI專案「僅指示無做法」　要求750萬做好逼上絕路
謝宜容犯罪嫌疑重大！　遭羈押理由曝
最美女董座怒了！「說我美人計是奇恥大辱」
年薪2000萬跳槽！最美董座踩Prada球鞋現身法庭
快訊／謝宜容慘了！　裁定羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

內湖母女遭詐千萬輕生亡　又1車手遭聲押1交保...檢警續追金流

快訊／台中警集體造假「白單變紅單」！　偵查隊長遭羈押禁見

目擊部隊裝甲車集結！金門人焦慮「快打仗了？」　金防部澄清

一刀穿心慘死畫面曝！KTV混戰為救朋友反沒命　凶煞一審判無期

台中16歲少女控父「BB槍射大腿」違反保護令　警未發現槍彈

快訊／國1北上高科交流道「3車追撞」！　後方車流回堵5K

台88轎車故障放警示牌…兒見砂石車衝來急閃！目睹母被撞死崩潰

遭羈押理由曝！謝宜容圖利廠商　還把公用禮品拿去做私人公關

高中師聖誕節奪國中女初夜　誇胸美纏綿13次...少女母查手機驚呆

最美女董座怒了！捲刑事戰將貪污案：說我美人計是奇恥大辱

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

言承旭曝「聽Ella歌長大」 她氣喊：我兒子要叫你阿伯XD

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

羅志祥被拱攻大巨蛋　他笑:沒辦法啦XD

內湖母女遭詐千萬輕生亡　又1車手遭聲押1交保...檢警續追金流

快訊／台中警集體造假「白單變紅單」！　偵查隊長遭羈押禁見

目擊部隊裝甲車集結！金門人焦慮「快打仗了？」　金防部澄清

一刀穿心慘死畫面曝！KTV混戰為救朋友反沒命　凶煞一審判無期

台中16歲少女控父「BB槍射大腿」違反保護令　警未發現槍彈

快訊／國1北上高科交流道「3車追撞」！　後方車流回堵5K

台88轎車故障放警示牌…兒見砂石車衝來急閃！目睹母被撞死崩潰

遭羈押理由曝！謝宜容圖利廠商　還把公用禮品拿去做私人公關

高中師聖誕節奪國中女初夜　誇胸美纏綿13次...少女母查手機驚呆

最美女董座怒了！捲刑事戰將貪污案：說我美人計是奇恥大辱

賺了81萬！陸流行幫長者「代寫回憶錄」　作者：寫3本可買車

內湖母女遭詐千萬輕生亡　又1車手遭聲押1交保...檢警續追金流

快訊／台中警集體造假「白單變紅單」！　偵查隊長遭羈押禁見

獨行俠「真大腿」是他！　華盛頓本季出賽19戰狂掃15勝

2024年屏東縣農漁會改選　屏東檢警調+相關單位動起來了

目擊部隊裝甲車集結！金門人焦慮「快打仗了？」　金防部澄清

專家公開「10招」降壞膽固醇！　喝綠茶、吃堅果全上榜

一刀穿心慘死畫面曝！KTV混戰為救朋友反沒命　凶煞一審判無期

台中16歲少女控父「BB槍射大腿」違反保護令　警未發現槍彈

嫌仙貝太貴！陸女網購餅乾餵奈良鹿　發文炫耀：可以餵到吐

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

社會熱門新聞

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

快訊／謝宜容涉貪聲押禁見　兩鬢斑白

陳彥翔奪8命！她曝「僅孫女遺體完整」：我女兒到死還抱著她的寶貝

雪隧逼車狂魔找到了！租賃車整路按喇叭、貼屁股

陳彥翔燒死8至親竟逃死！家屬絕望哭喊

泰安服務區BMW火燒車！特斯拉、Volvo全遭殃

囂張嗆聲副排長「打我啊、X你娘」！二兵嘴秋譙六字經下場慘了

快訊／台88女下車放警示牌　遭砂石車當場撞死

獨／資深女星愛子逃兵遭通緝　判決出爐

被詐千萬攜女走絕路！內湖媽8月曾稱：投資賺不少

女大生停車碰落鄰車安全帽　要賠1萬元

台南7旬婦停車購物竟衝進寶雅！撞碎大門玻璃

台南仁德公園驚見軍人偽裝植栽+機槍　警方回應了

西濱快速公路淪犯罪之路　原因曝光

更多熱門

相關新聞

獨／資深女星愛子逃兵遭通緝　判決出爐

獨／資深女星愛子逃兵遭通緝　判決出爐

資深女星鮑正芳的張姓兒子，以觀光名義長期滯留大陸地區，區公所多次發函催告返國接受徵兵，並致電給鮑母，通知需要簽收徵集令，但鮑卻以「兒子不在國內，無法簽收」為由拒絕，新北市政府只好將案件移送地檢署偵辦。士林地院審理後，依《妨害兵役治罪條例》妨害役男徵兵處理罪，處有期徒刑4月，可易科罰金，並向公庫支付3萬元。

Kimiko收死亡威脅信　報警力抗惡行

Kimiko收死亡威脅信　報警力抗惡行

獨／北市夫妻街頭遇襲！加籍男鐵拳瘋狂輸出互告

獨／北市夫妻街頭遇襲！加籍男鐵拳瘋狂輸出互告

社區女主委改姓「猴」　嘲諷男監委遭提告起訴

社區女主委改姓「猴」　嘲諷男監委遭提告起訴

前通霄鎮長涉貪判5年　另涉13件工程索賄又被起訴

前通霄鎮長涉貪判5年　另涉13件工程索賄又被起訴

關鍵字：

士林地檢署起訴妨害性自主老師師生戀

讀者迴響

熱門新聞

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

經典賽資格賽35人出爐！陳傑憲唯一重複

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

快訊／謝宜容涉貪聲押禁見　兩鬢斑白

《濟公》林照雄離世！　享年85歲

陳彥翔奪8命！她曝「僅孫女遺體完整」：我女兒到死還抱著她的寶貝

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

師生「北上吃鐵板燒」情侶默默買單！原因暖爆

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

台女星搭機「坐商務艙違反規定」

雪隧逼車狂魔找到了！租賃車整路按喇叭、貼屁股

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面