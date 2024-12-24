北市麥當勞女工讀生遭主管性侵後輕生　勞動局要求限期回覆

▲北市麥當勞1名離職女員工疑遭主管性侵後輕生。（示意圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

北市一間麥當勞傳出主管性侵案，一名17歲女子因此罹患憂鬱症，最終輕生。對此，北市勞動局表示，今年12月9日接獲1999市民熱線陳情後，即刻聯繫麥當勞及陳情人進行瞭解，除三度聯繫陳情人說明所有依《性別平等工作法》的申訴權利外，並依規定透過陳情系統回復相關申訴管道予陳情人；同時勞動局亦已限期要求麥當勞回覆有關該案所為之一切調查資料，以利後續查處。

北市勞動局高寶華局長表示，本案已提出性侵害告訴部分，後續係由司法機關進行調查。至於雇主之職場性騷擾防治義務部分，勞動局於收到麥當勞的調查報告後，將依職權進行調查作業。

北市勞動局呼籲，事業單位知悉性騷擾情形時，即應採取立即有效之糾正及補救措施，不可輕忽，維護職場環境安全是雇主的責任，法規中所謂採取立即有效糾正及補救措施，除了隔離行為人與被騷擾人、依內部性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法的流程處理調查以外，向全體員工進行職場性騷擾相關宣導，舉辦定期、不定期的性別平等教育訓練，對申訴人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要之服務等。

勞動局指出，如果雇主知悉後未立即處理，或是因為受騷擾的員工已經離職、員工未提起正式書面申訴等理由而沒有較為積極的後續處理，恐已涉及違法，雇主務必要注意。

為增進民眾及事業單位認識並重視「防治就業歧視」及《性別平等工作法》議題，勞動局也在官網上設立專區，歷年來也有編製相關專刊及宣導摺頁，放置在勞動局網站中，首頁／業務服務／勞動服務／就業歧視及性別平等工作專區，民眾及事業單位皆可上網參閱。若有發生職場性騷擾案件但不清楚處理流程及方式，亦可向台北市政府勞動局就業安全科洽詢。

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