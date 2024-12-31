房內藥袋掉滿地！懷孕7月少女陳屍出租房　「臉朝地上」神秘死亡

▲泰國一名懷孕7月的20歲女子31日離奇陳屍出租房，房內藥袋掉滿地。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

泰國春武里31日發生一起離奇死亡事件，一名懷孕7個月的20歲女子被發現陳屍出租房，房內藥袋散落，但現場無打鬥痕跡。目前，警方與醫療單位已介入調查此案，並準備驗屍以確定死因。

據泰媒ch3plus報導，當地警方31日中午12時接獲報案，有民眾在Mueang區一座出租房內發現一具屍體，而警方趕赴現場後，在位於2樓的房間內發現死者潘娜查達（Panachada）。警方發現死者時，她正以臉朝下的姿勢倒臥地面，並且已懷孕7個月。警方也在房內發現多個藥袋，經檢查現場並無任何打鬥或破壞跡象。

出租房管理員A小姐透露，當日上午，死者的母親因無法聯繫女兒，於是便請她上樓查看情況。A小姐上樓後發現，潘娜查達的房門半開，進入後見到死者倒臥地上，於是立即通知警方前來處理。

報導稱，死者生前是與兄長同住，不過由於兄長和母親日前返家過年，死者因接近預產期拒絕返家，計劃在產後再回，不料竟從此天人永隔。目前，警方正對此案展開進一步調查，而確切死因則有待法醫驗屍後才能釐清死因。警方現已通知死者親屬處理後續事宜，並將根據調查結果依法辦理。