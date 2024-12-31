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10歲白內障女童遇庸醫！開刀後眼睛充血　反終身失明

▲▼10歲白內障女童遇庸醫！開刀後眼睛充血　終身失明。（圖／翻攝自中國報）

▲女童動完手術後，視力反而更差，甚至完全失明。（圖／翻攝自中國報）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名10歲女童患有先天性白內障，原本能正常生活，但是一名醫師表示，女童的眼壓過高，必須立刻動手術干預。誰知手術後，女童的右眼開始流血，最終完全失明，讓媽媽痛斥執刀醫師是庸醫。

根據《中國報》報導，女童母親接受採訪時悲痛表示，「我的女兒才10歲，就看不到這個美麗的世界，我要醫生交代，還一雙眼睛給我女兒！」

女童來自單親家庭，她的母親因為家族遺傳也同樣患有先天性白內障，但通過治療後，視力有所改善，只需戴眼鏡即可應付日常生活。而女兒自從出生後就視力模糊，不過仍然能上學和看字，和一般兒童無異。

▲▼10歲白內障女童遇庸醫！開刀後眼睛充血　終身失明。（圖／翻攝自中國報）

▲▼10歲罹患先天性白內障，如今卻面臨終身失明。（圖／翻攝自中國報）

▲▼10歲白內障女童遇庸醫！開刀後眼睛充血　終身失明。（圖／翻攝自中國報）

女童母親表示，因為自己通過治療後視力有所好轉，所以她對女兒的情況一直保持樂觀，並積極為女兒尋求治療。女兒先前曾在公立醫院治療，視力也逐漸好轉，為了讓女兒接受更好的治療，她決定帶女兒到私人醫院就醫。

女童母親2022年6月21日帶著她到一間私人醫院看診，當時醫生檢查後隨即表示，女童的眼壓過高，必須要及時干預，不然可能會致盲。女童母親隨即同意進行手術。

怎知手術後情況卻不如預期，術後女童的右眼開始流血，但醫生僅開了眼藥水，並表示女童會在一段時間後逐漸恢復視力。如今2年過去了，女童的視力非但沒有恢復，反而還完全失明。

女童母親不滿表示，醫生在後續的復診中對手術及女兒的情況隻字不提，她希望醫生能對此負責，讓女兒重見光明。

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