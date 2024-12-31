波音又出事！泰班機2度起飛「失去動力急剎」　和濟州航空同一機型

▲泰國皇雀航空一架波音737-800在30日2度起飛失敗。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

南韓濟州航空29日從泰國起飛的航班發生致命空難後，泰國另一架從曼谷飛往泰北難府的波音737-800在30日也傳出因為機械故障，2度無法正常起飛的狀況，最終延誤超過3小時。部分乘客事後在社群媒體表達驚恐與不滿，指責航空公司未能妥善檢查飛機狀況。

據泰媒報導，泰國皇雀航空從曼谷廊曼機場飛往難府的DD176航班，原定於12月30日下午5時05分起飛。然而，乘客Narongsak Toyabu下午5時55分卻在社群媒體分享影片，表示飛機第一次起飛時便在跑道上突然停下，第二次急刹情況更加嚴重，最終機長通知乘客需更換飛機。

Narongsak Toyabu指出，飛機在第一次起飛時失去動力，突然就在跑道上停下，而被塔台指示返回停機位重新排隊；在第二次起飛時，飛機的速度極快，甚至超過了平時的起飛點卻仍無法升空，最後急刹返回停機位，「太可怕了，這是我第一次坐飛機感到這麼害怕，我們現在正在等他們幫我們換飛機。」

另一名網友也在Facebook發布照片，質疑航空公司「為什麼不在起飛前仔細檢查飛機」，並指出「今天真是幸運沒有出事，我發誓這輩子再也不坐這家航空公司的航班了。」

皇雀航空12月31日發布聲明，表示機長在起飛時發現了一些技術問題，隨即決定取消起飛，並根據國際安全法規返回停機位。皇雀航空強調，航空公司將安全放在第一位，決定在飛機重新投入使用前進行徹底檢查，所以引進了一架替換飛機來服務該航班。

根據Flightaware資料，這架航班最終延誤超過3小時，直到晚間8時51分才重新起飛，而涉事班機是一架波音737-800（又稱738），與日前發生空難的濟州航空班機屬同一機型。