元旦變天「全台甩雨2天」　下波冷氣團凍到1月上旬

▲周五和下周一將有一波一波冷空氣接力。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天元旦水氣變多，各地有降雨機會，不過周四雨最大，各地降雨機會高，其中東北部、西半部山區有較大雨勢。明天因東北季風減弱，雲量較少，北部、東北部迎曙光機會較高。另周五將再有一波東北季風報到，北東轉濕涼，下周一冷空氣可能挑戰冷氣團等級，預估要冷到1月上旬。

中央氣象署預報員朱美霖表示，明天元旦水氣稍多，周四(2日)受南方雲系影響最明顯，其中明天清晨多雲有飄雨，白天之後下雨時間、範圍將越來越廣，西半部山區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨；周四各地有雨，明顯降雨地區為基隆北海岸、東北部、恆春半島、西半部山區，降雨較全面，其他為局部降雨，另東北部、西半部山區有明顯較大雨勢。

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▲▼跨年元旦和未來一周降雨。（圖／氣象署提供）

周五水氣減少，不過朱美霖指出，周五東北季風增強，轉為迎風面地區降雨，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區降雨將較為減緩。

朱美霖表示，周五過後東北季風一波接一波，周六晚間到周日稍減弱，中部以北有低雲或霧，下周一東北季風再增強，強度會更強，冷空氣為東北季風或接近大陸冷氣團等級。後續冷空氣預估將影響到1月10日。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，朱美霖說明，今天跨年夜晚間到明天清晨因東北季風帶來較涼空氣，中部以北、東北部溫度約14到15度，其他16到18度；元旦和周四降雨，低溫溫度約15到16度上下，白天高溫下降，中部清晨20度，白天降到19度，比較涼。

朱美霖指出，周五東北季風這波低溫，中部以北、東北部約13到15度，下周一新一波冷空氣低溫約13到14度。

至於明天元旦迎曙光熱區，朱美霖說明，曙光並非完全都看不到，要碰碰運氣，明天各地下雨，不過清晨雲層可能還不是全面都很多，雲間可見曙光，因東北季風減弱，雲量比較少，北部、東北部可能看到曙光機率比中南部和花東高一些。