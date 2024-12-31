反聖嬰發展中「強度偏弱」　明年首季雨量正常偏少

▲氣象署氣象預報中心主任陳怡良。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中央氣象署今公布未來一季天氣展望，氣象署表示，反聖嬰現象雖有發展，但強度偏弱，明年春季後將恢復正常，明年1月到3月氣溫正常機率高，雨量正常偏少機率高。

氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，目前熱帶中東太平洋附近海溫偏冷，反聖嬰現象有逐漸發展跡象，目前經歷的冬季以反聖嬰發展機率高，不過雖有發展，但強度偏弱，預測明(114)年春季之後將趨於正常。

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氣象署表示，由歷史資料分析顯示，隔年1至3月的台灣氣候，有氣溫略偏低、西半部雨量偏少的特徵，惟不同的反聖嬰年份對台灣的影響程度不同，研判114年1至3月各地平均氣溫以接近正常的機率較大，雨量則為正常至偏少。

陳怡良說明，依據過去反聖嬰年份統計平均，菲律賓海面容易有低壓氣旋環流生成，有比氣候值更多的東北風影響台灣，台灣附近反聖嬰年的特徵，為氣溫略為偏冷，雨量西半部偏少、東半部偏多，不過這樣的特徵，年與年之間差異滿大的。

陳怡良指出，雖然全球暖化下年均溫再創新高，不過1、2月仍是平均氣溫較低的月份，同時也常有極端低溫發生的機率，提醒民眾在冷氣團或寒流影響期間，適時做好禦寒措施。