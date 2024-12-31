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彰化跨年看這裡！台語歌王歌后到場　彰化市、田中鎮嗨整夜　

▲彰化縣田中鎮及彰化市舉辦跨年晚會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲田中鎮將於彰化高鐵後站廣場舉辦跨年晚會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

為迎接2025年「蛇年」到來，彰化市公所今(31日)晚7點30分起，在後火車站辭修路舉辦跨年晚會，邀請超偶冠軍李子森、鋼琴王子黃霆睿、無雙樂團等多組卡司接力演唱，還有金曲歌王楊烈陪著一同倒數，而田中鎮公所則在彰化高鐵後站廣場(彰高三號廣場公園)熱鬧登場，現場有台語歌王歌后翁立友及張秀卿及等多名唱將一起到場同歡。

彰化市公所為迎接2025年跨年晚會，預定12月31日晚上7點30分起，在後火車站辭修路熱鬧登場，表演單位包括社區、學校、與民間團體等輪番上場，分別表演舞蹈、國樂、歌唱與熱舞等；同時有多名藝人獻唱，更提供包括iPhone 16、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、電鍋、咖啡機等豐富大獎的摸彩品，市長林世賢歡迎鄉親一起來High翻跨年夜，期待新的一年「蛇麼隆發」。

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▲彰化市公所將於今晚舉辦跨年晚會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化市公所將於今晚舉辦跨年晚會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鎮長蕭淑芬表示，今晚跨年晚會，將於7點登場，由甜美及逗趣的主持人小倩、邵大倫及洪毛做開場，並邀請到多組知名樂團、歌手熱情開唱，包含：林良歡、桑尼樂團、楊哲、甲子慧、王燦、林茉曦、草屯囝仔、楊淨宇、陳孟賢、翁立友及張秀卿等，讓參加的民眾都能幸福一整年。

▲彰化縣田中鎮及彰化市舉辦跨年晚會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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