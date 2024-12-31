台灣今年「均溫24.97度」史上最暖　全球發燒也刷新145年紀錄

▲氣象署氣象預報中心主任陳怡良。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今天是2024年最後一天，中央氣象署今回顧過去一年氣候，全台年均溫為攝氏24.97度，今年台灣平均溫度是128年以來有觀測紀錄最暖的一年，創史上新高，全球均溫也可能創下145年來歷史新高紀錄。

中央氣象署表示，統計至12月29日為止，全台年均溫為攝氏24.97度，超過109年的24.91度，創下歷史新高，今(113)年台灣平均溫度將成為1897年有觀測紀錄以來最暖的一年；全球年均溫度則有可能再度創下1880年以來的歷史新高，超越去年剛創下的紀錄。

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氣象署氣象預報中心主任陳怡良進一步說明，今年1月到11月全球平均氣溫比百年平均高出1.28度，超過去年創下新高的溫度，今年是1850年以來第一高溫，是史上最暖一年。台灣今年也是史上最暖一年，比百年平均氣溫24.97度高出1.66度。

▲▼平均溫度統計。（圖／氣象署提供）

陳怡良指出，今年1月到11月均溫比氣候平均值高，無論從月份或空間來看，都有不均勻特徵，除少數幾個月份，其他都偏暖，特別是4月，為同期最暖，空間部分，全台有22站均溫為高溫前10名，8站創下同期第一名，包括淡水、新竹、台中、日月潭、台南、成功、台東、大武8站年均溫均創下該站最高溫紀錄。

雨量方面，台灣年累積雨量接近正常，惟降雨分布不均，今年春雨及梅雨偏少，夏季及秋季則因受颱風降雨影響而偏多。

颱風影響，陳怡良表示，今年西北太平洋生成26個颱風，接近25.4個的氣候值，其中有4個台灣發布颱風警報，三個包括凱米、山陀兒、康芮颱風登陸台灣，造成顯著影響。

陳怡良指出，秋天之後颱風生成比較多，今年秋季生成15個颱風，為史上同期第三多，前兩名紀錄為1964年生成19個，2013年和2019年生成16個，今年秋颱生成多於氣候值的10.8個。