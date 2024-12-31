跨年夜降溫探13度　元旦濕涼「迎曙光1地有機會」

記者李姿慧／台北報導

今天(31日)為跨年夜，東北季風增強，跨年夜轉涼，低溫下探13度，明天元旦水氣增多，各地濕涼，周四雨最大。氣象署指出，觀賞煙火最佳熱點為上風處北側和東側，迎曙光則以西北部較有機會，東部雲量多機率低。

▲元旦迎曙光以西北部機率高，其他各地雲量多。（示意圖／翻攝「日月潭國家風景區管理處」臉書粉專）

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中央氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華表示，未來一周為東北季風、南方雲系交替影響，今天高壓南下、東北季風增強，隨高壓移動，明天東北季風減弱，蒙古北方高壓一波一波南下，周五到下周仍有一波波東北季風影響。

伍婉華表示，今天白天的天氣穩定，僅東半部、恆春半島有零星降雨，隨著南方水氣移動，今晚中南部山區轉為降雨，明天各地雲量多，西半部山區有局部短暫陣雨，其他各地為零星短暫陣雨，明天清晨看到曙光機率低。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過元旦後水氣將增多，周四將是水氣最多的一天，伍婉華表示，大台北、東半部、恆春半島、西部山區將有局部短暫陣雨，周四降雨會比明天更多，尤其東北部有局部大雨，天氣濕涼，周五水氣減少，東北季風南下，降雨區為北部、東半部、恆春半島，其他各地降雨將於下半天緩和；周六到下周一將有一波波東北季風，北部、東半部有容易有降雨。

溫度方面，伍婉華說明，今天隨東北季風增強，北部、東北部溫度轉涼，今天白天高溫北部、東北部19度，花東、中南部溫度高溫下降一些，感受舒適，南部高溫則有24到25度；今晚到明天清晨中部以北、東北部約13到14度，其他約15到17度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華表示，明天元旦東北季風稍減弱，不過南方雲系影響，各地高溫下降2到3度，周五水氣減少，東北季風接力影響到周末，各地高溫再降溫，北部、東北部下降到16到17度。

至於跨年觀賞煙火和元旦迎曙光熱點，伍婉華指出，觀賞煙火可於上風區北側和東側，至於看曙光，以西北部機率高，東半部雲量較多。