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女兒離家前脫口「不回來了」　搭上死亡班機！父親淚：想再見一面

濟州航空罹難者離家前脫口「再吵就不回來」一語成讖　77歲老父淚吐：想再見她一面

▲濟州航空失事，泰國女子離家前曾對家人說「再吵架就不回來」竟一語成讖。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

南韓濟州航空一架波音737客機昨（29）日上午從曼谷飛往南韓務安，因遭受鳥擊無法順利降落，發生爆炸起火，機上181人僅有2人生存獲救，179人罹難。罹難者中有2人為泰國人，其一是45歲的瓊拉（Jonglak Duangmanee），她離開前對家人說「再吵架就不回來」竟一語成讖，讓她的77歲父親布奇衛（Bunchuai Duangmanee）難以置信從此與女兒天人永隔。

綜合泰媒報導，濟州航空罹難者之一的45歲泰國女子瓊拉，多年前到韓國工作並嫁給一名當地人，婚後偶爾會回鄉探親；今年12月初瓊拉與韓籍丈夫一起回泰國探親順便旅遊，丈夫有事所以14日已先返韓，她則留下來想多陪陪家人，決定月底再返韓，豈料，遭遇濟州航空失事。

濟州航空失事後，當地媒體前往瓊拉老家，看到瓊拉77歲的父親布奇衛和親友討論瓊拉的後事，要安排把她的遺體運回泰國進行喪禮，而布奇衛坦言，以前看過空難的新聞，從沒想過這種悲劇會發生在自己家人身上，「我知道我女兒在那架飛機上時，簡直晴天霹靂又難以置信。」

布奇衛提到，瓊拉返鄉時與家人起爭執，她還脫口「再吵架就不回來了」竟一語成讖，當時瓊拉臨走前還給了自己1萬泰銖（約新台幣10258元），麻煩父親去替她繳喪葬保險，如今這筆錢真的要拿來替女兒辦喪禮；令布奇衛最悔恨的是，瓊拉要去搭機返韓時，自己因為照顧生病的親友沒有開車送女兒去機場，不捨落淚感嘆，「很想再見她（女兒）一面。」

這起事故機上共載有175名乘客、6名機組人員，共181人，其中179人罹難；2名機組人員在初步搜救過程中，從飛機後部獲救，分別是33歲的男空服員和25歲的女空服員。

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