只差3個月畢業！泰女大生夢想當空姐「命喪空難」　母親自接機崩潰

▲ 22歲泰國女大生在濟州航空空難中喪命。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空7C2216航班29日從泰國曼谷飛往務安機場，以機腹著陸撞牆爆炸，奪走179條人命。泰國政府證實其中包括2名泰籍乘客，一人在南韓結婚後回娘家探親，回程遭遇不測；另一人則是夢想成為空服員的女大生，搭機前往探望住在韓國的母親，未料不幸遇難。

根據泰媒Khaosod、《曼谷郵報》及BBC等外媒，泰國駐韓大使塔尼桑格拉特（Tanee Sangrat）證實，2名泰籍女性因29日的濟航空難喪生，「我向這起不幸事件的死者及傷者家屬、愛人表示誠摯哀悼。泰國駐首爾皇家大使館接獲2名泰國公民在機上的通報，我們已確認她們的狀態，準備好提供必要支援」。

外媒揭露2名死者身分，其中45歲的Doungmanee Jongluk出身泰國東北部烏隆府，約7年前為工作赴韓，與韓國丈夫結婚後定居全羅南道羅州務農，育有一雙分別為15歲與7歲的子女，本月初和丈夫一起回泰國的娘家探親，但丈夫14日先行返韓，死者則是到北部的披集府遊玩，29日才搭機回韓，不幸遇上空難。親戚受訪坦言受到衝擊，至今無法置信。

▲ 曼谷大學聲明哀悼。

另一名死者則是22歲的Chaue Sirithon，出身泰國北部清萊府，此行是為前往探望定居韓國10多年的母親，飛機失事時母親已到機場準備接機，得知女兒遇害後飽受衝擊。她生前就讀泰國曼谷大學航空公司業務管理學系4年級，只差3個月就要畢業，親戚稱她一直夢想畢業後能成為空服員，如今卻永遠無法實現。

泰國總理貝東丹對此在X聲明向遺屬及傷者致哀，指示外交部迅速向本國罹難者家屬提供協助，並定期回報相關事項。