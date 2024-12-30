「女兒說要來看我！」22歲泰國女大生飛韓遇空難殞命　媽接機崩潰

記者閔文昱／綜合報導

南韓濟州航空29日在務安機場降落時爆炸起火，機上181人僅2人生還，179人確定罹難，包含兩名泰國籍乘客。其中，22歲的泰國籍女性罹難者Chaue Sirithon原本計劃前往韓國探望媽媽，不料卻發生悲劇，讓在機場等候女兒的媽媽一得知噩耗，當場崩潰。

綜合韓媒報導，此次的航空事故罹難者當中，兩名泰國乘客分別是22歲的Chaue Sirithon以及45歲的Doungmanee Jongluk。其中，Chaue Sirithon的媽媽表示，女兒目前在泰國曼谷就讀大學，由於她現在定居在韓國，「女兒說要來看我」，才會搭上這班死亡班機，自己是在機場等待接機的過程中，得知飛機墜毀的噩耗。

▲濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透，下同）

另外，Doungmanee Jongluk則是與韓國丈夫結婚並定居在全羅南道羅州，但她每年都會回泰國探望家人。本月初她和丈夫一起前往泰國，之後丈夫先行回國，她則是在29日搭乘事發班機，不料卻發生墜機意外。目前，泰國駐韓官員已在與Doungmanee Jongluk的家人取得聯繫。

泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）得知消息後，也透過社群平台對此次空難意外表達慰問之意，並指示泰國外交部迅速掌握此事並提供協助。

回顧整起事件，從曼谷飛往務安的濟州航空班機（航班編號7C2216，B737-800型）29日早上準備降落務安國際機場時，疑似因鳥擊偏離跑道，撞上機場外牆後起火，該班機載有173名韓國乘客、2名泰國乘客以及6名機組人員，共計181人，除了2名獲救的生還者外，其他乘客已經全數罹難。