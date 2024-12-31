彰化再增19支科技執法！3／1開抓違規最重罰3萬6　取締點曝光

▲彰化縣新增19處科技執法。（圖／彰化縣警察局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣繼今年10月啟用25支科技執法後，車禍事件明顯降低發揮成效，為了行車及用路人安全，將於2025年3月1日起，擴增19處科技執法點，全縣科技執法點將達到56處，主要取締行為包括闖紅燈、超速以及不禮讓行人等違規行為，最重可開罰3萬6千元。

這19處新增的科技執法點分布在彰化市、員林市、鹿港鎮、秀水鄉、北斗鎮、溪州鄉、埤頭鄉、線西鄉、溪湖鎮、埔心鄉、二水鄉、社頭鄉、大城鄉以及竹塘鄉等地。其中，彰化市光復路與和平路口、員林市莒光路與至善街口、員林市南昌路與中正路口、秀水鄉彰水路1段與中山路口、北斗鎮中山路2段與文苑路1段路口、溪湖鎮東環路與員鹿路2段路口等地點，將會針對闖紅燈、未禮讓行人的違規行為進行取締。

據統計，彰化縣10月1日啟用25處科技執法，交通事故發生24件、較去年同期減少84件，降低77.8%，防制車禍及改善交通秩序成效顯著，科技執法替代警力維護交通安全，得以節省警力運用在治安工作上，兼顧維護治安及交通雙重保障。

交通隊進一步表示，明年新增的19處科技執法點，是經過交通事故肇事率、汽機車及行人交通量、學校周遭道路等因素審慎評估後設置的。預計將於2025年1月1日至2月28日進行為期兩個月的宣導期，並於3月1日正式啟用。

根據交通法規定，不停讓行人開罰1200元至6000元罰鍰，若因此致行人傷亡，罰款將提升至7200元至3萬6000元，且肇事者刑事責任將加重1/2。

闖紅燈的罰款依車輛種類不同，機車為1800元至2700元、小型車為2700元至4000元、大型車則為3600元至5400元；針對禁行大貨車、違規停車、未保持路口淨空及行駛人行道等違規行為，罰鍰金額最高1800元。



