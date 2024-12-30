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溜進女廁偷拍炫耀「幹大事」遭逮　噁男求饒：照片全刪光了

▲鄭姓男子於2018年間被派到桃園市某麥當勞速食店擔任外送員，未料卻在女廁內裝置行車紀錄器竊錄女同事如廁裙底風光，事後被查獲送辦。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲男子躲彰化某棟大樓女廁偷拍遭逮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

1名23歲賴姓男子，和其他友人說「我要幹大事」、溜進彰化1棟大樓，鬼祟躲入女廁，拿手機偷拍上廁所畫面長達2小時、過程中看到有女子上廁所，向友人炫耀「嫰鮑」等不雅字語，拍攝行為遭人發現報警逮人，雖因操作不當沒有錄到、照片也全數刪除，但男子未與被害人和解，法官依無故攝錄他人性影像未遂罪，判處4月徒刑。

依據判決書，賴男於2023年12月7日13時38分許，趁人不注意時，躲入某棟大樓女廁所內，使用手機開啟內建拍攝功能，透過手機攝錄鏡頭拍攝如廁畫面。

當日下午3點多，被害女子進入如廁時，發現廁間隔板下方空隙處有異狀，定睛一看竟是一支手機正在拍攝她上廁所，立即通報警方到場，將男子依現行犯逮捕，所幸因操作不當故未能拍攝成功，因而未能得逞。

男子向檢警求饒，當日約下午1時許躲入女廁內，直至3時許被抓為止，「有看見女生來上廁所，有啟用拍照功能，但不確定有沒有拍到，還沒有檢查就被抓到，照片也都刪除。」

檢警更從其手機對話查出，被告與另名友人對話明確表明，「我要幹大事」、「在裡面了」、「他又來拉屎」、「嫰鮑」等語、足見他長時間躲在女廁伺機犯案的犯罪手段無疑，相當惡劣。

法官審酌男子為滿足私慾，竟欲以照相攝錄性影像方式，欠缺對他人隱私權尊重，雖經告訴人即時發覺，但已導致告訴人身心受有一定的影響，犯後雖然坦承犯行，但至今未能與被害女子達成和解，因依犯無故攝錄他人性影像未遂罪，判處4月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護被害人隱私，避免二度傷害。
(一) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(二) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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