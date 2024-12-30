車燈龍頭「帝寶」熱心公益　豪捐巡邏車、化學消防車近3千萬

▲帝寶車燈霸氣捐贈10輛巡邏車及化學消防車。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣汽車車燈界龍頭、股票上市公司「帝寶車燈」，感謝警察局、消防局平時的付出，今(30日)霸氣捐贈10輛巡邏車及化學消防車，捐贈活動現場，帝寶執行長、兼彰化警察之友會理事長許叙銘表示，為了讓救災更有效率、更方便，再加碼捐贈一輛小型水箱消防車，也讓這場捐贈總額攀升到近3000萬元。

縣長王惠美表示，帝寶公司(DEPO)，就是Deer Port的縮寫，Deer是鹿，Port是港，以在地鹿港出發，立足台灣，放眼天下，帝寶車燈在國際享譽盛名，為了提升在地治安及救災量能，感謝帝寶捐贈10輛警備車及1輛化學泡沫車，藉此拋磚引玉，讓更多企業界及善心人士能夠一起來關心治安及救災。

今天這場捐贈會在位於彰化縣鹿港鎮帝寶車燈的營運總部舉行，包括帝寶現任董事長謝綉氣、人稱「老董」現任帝寶教育基金會的董事長許嘉種、許叙銘夫妻檔都現身出席參與盛會。

許叙銘表示，「取之於社會，用之於社會」，帝寶延續老董事長熱心公益的精神，且長期受到警察局與消防局的照顧，這次再次秉持著回饋地方的初衷，捐贈巡邏車、化學消防車，再次感謝警察局、消防局平時的付出，特別有感於鹿港的開發比較早，市區道路比較小，將再繼續追加捐贈一台小型水箱消防車，讓救災更有效率、更方便。

警方表示，巡邏車具有高剛性車體，有效強化駕馭穩定性及安全性，車身採低重心設計，可確保高速行駛保持平穩，讓員警在面對歹徒時，有更多的安全防護。

消防局長施順仁表示，化學消防車可克服狹小道路的限制及提升面對危害性化學品災害的能量，於事故或災害發生時，能快速抵達現場，讓第一線的同仁執勤如虎添翼，此次捐贈車輛將提供警察局各分局與保安警察隊、交通警察隊及消防局第三大隊鹿港分隊使用，提升彰化縣快速戰力，保護民眾生命財產安全。