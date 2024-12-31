國民黨狂喊「柯文哲遭政治迫害」　黃智賢搖頭：會被台灣人唾棄

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城貪污案，以及政治獻金侵占案，遭起訴求刑28年6個月。媒體人黃智賢表示，很多人說柯文哲涉貪案，是民進黨、總統賴清德的政治迫害，國民黨也跟著上車，導致賴清德民調持續上升，提醒國民黨「台灣人民唾棄柯文哲，就連你一起唾棄了！」

「藍營該繼續挺柯？賴清德有沒有要迫害柯文哲之心？」黃智賢在粉專發文，假設賴清德確實要對付柯文哲，但柯文哲又不是政治犯，「他確實貪污、拿錢、違法圖利了呀！」用陳水扁和鄭文燦的標準來看，柯文哲拿贓錢的紀錄，真可以假裝看不到？

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她進一步指出，司法還要看證據，柯文哲最終仍可能面臨牢獄之災，「你（指國民黨）支持貪污的柯文哲，拼命為他辯護，無法改變柯文哲貪汙的事實，台灣人民唾棄柯文哲，就連你一起唾棄了」。

▲黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）



黃智賢提到另一種可能性，若賴清德辦柯案的目的是打貪，提升支持度，「賴清德這6個月來，民調不斷上漲，主要就靠打貪，跟藍白立法院的錯誤戰略，把年輕人送給賴清德」。因此，她認為，不管賴清德是不是迫害柯文哲，重點在民意支持，「更何況，司法對柯文哲不但沒有迫害，反而處處放寬退讓，柯文哲想進司法特權。」

黃智賢建議，國民黨應該與賴清德正面對決，競爭反貪腐，爭取中間選民和年輕人支持，「國民黨當然有能力，在立法院修法，嚴打貪污腐敗」，而不是讓賴清德獨享打擊貪污的紅利。她強調，台灣人不會縱容貪污，「把柯文哲當作陳水扁，就對了，統派去支持柯文哲，更是莫名其妙，引火自焚。」

★★未經判決確定，應視為無罪★★