北檢不死心！侯漢廷「分析背後用意」喊扯：沒金主敢捐錢了

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲兩度被台北地院裁定交保，如今北檢表示，將再提出抗告。台北市議員侯漢廷發文砲轟，北檢若真有本事，應該認真準備開庭後的法律攻防，舉證說服法官、在法庭上詰問證人或駁斥辯方律師，而非一直將重點放在羈押柯文哲。

侯漢廷昨晚在臉書表示，「北檢離譜了。電子監控下，還要指控柯文哲會逃亡？喔...是指控他會串供滅證。民眾黨近80人等重要成員都是證人，所以柯文哲不能見他們，否則就是串供；柯文哲太太也是證人，同樣見了就有嫌疑串供滅證；黃國昌可能也禁止見柯文哲，因為黃國昌見了後，可能會轉達給其他證人，協助串供滅證，所以，柯文哲除了辭黨主席，還必須自己租一間房，獨自在外面居住，依照以前『眼鏡傳遞訊息』的標準，不能上節目、不能開直播，否則都是串供滅證。」

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▲柯文哲離開北院。（圖／記者湯興漢攝）

他接著直呼，「要嘛羈押到2028年，滅了柯文哲和民眾黨政治路；要嘛在外面，但不能針對任何時事發言，封了柯文哲和民眾黨的嘴，也等同封了他們發展；然後沒有企業金主敢捐錢，捐了就被約談。」

侯漢廷認為，北檢如果真有本事，應該認真準備開庭後的法律攻防，舉證說服法官、在法庭上詰問證人或駁斥辯方律師，「重點一直放在羈押柯文哲，結合過往黨檢媒合一，只能凸顯北檢不在乎京華城案，只想意圖消滅柯文哲和民眾黨。」

不過，對於北檢再提抗告，律師葉慶元則認為，是要避免逃亡或串證，一般公眾應該都相信柯文哲不會跑，但如何避免他跟目前逃亡中的共犯「橘子」許芷瑜串證呢？這不是交保金或電子腳鐐可以解決的問題。

．未經判決確定，應視為無罪。