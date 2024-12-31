被指證實「WEN」是柯文哲！蔡壁如否認　氣炸嗆要告檢調

▲前民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者劉昌松攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，保釋金額達7000萬創下紀錄，但北檢仍不服提起抗告。在被查扣的關鍵硬碟中，檢方在工作簿檔案中發現「小沈1500」的Excel檔，作者署名「WEN」，柯文哲雖否認檔案是出自他手，但傳出民眾黨前立委蔡壁如證實柯的編輯檔案署名正是「WEN」。對此，蔡壁如今（31日）駁斥，強調自己不會知道WEN是不是柯文哲，「如果起訴書這麼寫，我就去告檢調」。

蔡壁如說，她去當證人時，有個檢察官問她英文名字怎麼拼？接著又問柯文哲的英文名字怎麼拼？然後那位檢察官就去問了一大堆，包括「朕.doc」、「雍正不會讓你變年羹堯的」。蔡還說，檢察官甚至問了一封在2005年的e-mail，恐嚇說「妳自己寫的信怎麼會不知道」，她反問，「要給我看全文，才能證明是我寫給柯文哲的」。

蔡壁如說，該信有她的署名，但是2005年的，「20年前的信叫我去確認是不是我寫的，我沒辦法回答你，但既然簽我的名，那應該是我寫的」。另外，檢察官最後還拿出「小沈1500」的Excel檔，詢問是否認為覺是柯文哲寫的？蔡說，她沒辦法回答，但內容編輯的人是「WEN」，那不是柯文哲編輯的。

蔡壁如說，此回答引來檢察官不滿，質疑她說謊，「你不是拼音柯文哲的英文給我？」蔡說，報告檢察官，柯文哲在台大醫院習慣的簽名是「ko」，檢查官說會不會換電腦之後就變成「WEN」？蔡說這不該問她，這幾年她都不在市府、黨部了，柯文哲有沒有換電腦她不知道，沒有辦法回答。

蔡壁如不滿表示，現在文章都說是她證實「WEN」是柯文哲，「我不會知道現在的WEN是不是柯文哲、我沒辦法回答你，結果他竟然寫成這樣，如果起訴書這麼寫，我就去告檢調」。

蔡壁如指出，當時被約談時，檢察官都沒討論京華城案子，花很多時間拿幾年前、20年前的信詢問內容是否她寫的，「檢察官還問說為什麼要稱你年羹堯？我說這是彼此間的習慣用語」，甚至過程中一度還拒絕回答，反問檢方這跟京華城什麼關聯？起訴書裡很多情緒用語，拿以前信件講這個。