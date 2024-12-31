柯文哲貼身帳房「橘子」逃亡海外　涉2罪遭北檢通緝至2064年

▲柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜(右)滯留日本遭通緝至2064年。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）



記者劉昌松、吳佩蓁／台北報導

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，依收賄等罪起訴柯文哲等11人，柯文哲的貼身帳房、綽號「橘子」的許芷瑜至今仍滯留海外，遭檢方發布通緝。據了解，許芷瑜被依涉嫌《貪汙治罪條例》違背職務收賄罪、《政治獻金法》等罪通緝，依刑法規定，追訴權時效為30年，加計三分之一共40年，通緝時效至2064年。

檢方起訴書中提到，鼎越公司於2022年10月18日取得建照，沈慶京邀柯文哲於翌(19)日參加京華廣場動土典禮，柯文哲帶隨行秘書許芷瑜至京華廣場動土典禮，沈慶京則指派秘書自2022年9月20日起至10月17日止，自沈慶京帳戶提領1600萬現金，並於同年10月19日至同年11月1日間之「某時地」，將1600萬中的1500萬現金，親自交付予柯文哲，柯文哲則親自這1500萬元現金，再於不詳時、地交由許芷瑜保管。

另外，檢方在接押庭中指出，檢廉8月30日到台玻大樓搜索，在3樓主席辦公室找到一張被撕碎的紙條，一片一片拚回來後，上面寫著「晶華→orange出國」、「內帳是否洩漏，自我檢查」等文字，且許芷瑜在8月27日返國後，在檢廉搜索前一天8月29日凌晨4時10分訂機票，當天急赴日本，因而懷疑是柯文哲透過紙條下令許芷瑜出國。

據了解，許芷瑜被依涉嫌《貪汙治罪條例》違背職務收賄罪、《洗錢防制法》等罪通緝，依刑法規定，追訴權時效為30年，加計三分之一共40年，通緝時效至2064年。