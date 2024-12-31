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空姐卡在金屬櫃下！　消防憶救援過程：機尾有人「喊救命」

▲▼ 南韓濟州航空波音客機29日在務安機場墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲消防人員第一時間趕往現場時，聽到機尾傳來求救聲。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓濟州航空客機29日發生179死嚴重空難，僅2名坐在機尾的空服員倖存。如今兩人在獲救時的第一現場情況也被公開，消防人員指出，當時他們聽到機尾傳來呼救聲，隨後看到33歲的男性空服員受傷，被發現時是站立著，也是第一個被救出。而25歲女空服員則是受困於倒塌的金屬櫃之下，消防人員使用液壓器具才成功將她救出。

根據NEWS1報導，全羅南道消防本部31日指出，當時2名空服員剛好坐在飛機尾部，是因為衝撞造成機尾脫落，才得以生還。消防隊在29日上午9時14分，即事故發生的11分鐘後抵達現場。

▲▼ 南韓濟州航空29日墜毀。（圖／路透）

▲飛機墜毀後，機上物品與座椅四散。（圖／路透）

消防人員回憶道，當時跑道末端冒出熊熊大火，濃煙衝天。所有人迅速靠近因受到撞擊而脫落的機尾。當時機尾入口處已經起火，但內部傳來「救命」的求救聲。因此救難人員立刻開始初步滅火，隨後進入機尾搜救。

消防人員先是發現33歲的男性空服員受傷並且站立在機尾，因此立刻將他救出，而另一名25歲女空服員則受困於倒塌的金屬櫃之下。當天上午9時23分，救援人員首先將男性空服員帶出。27分鐘後的9時50分，救援隊繼續使用液壓設備抬起金屬櫃，並將女空服員救出。

參與救援的消防隊員回憶，當時女性空服員意識清醒且能與人交談，但男性空服員因受到嚴重衝擊，神情恍惚。事後，男性空服員被送往醫院時，仍對事故過程記憶模糊，醒來後更詢問身旁的人，「我怎麼會在這裡？」

2名受傷空服員目前已經被送往首爾醫院繼續後續治療，且都已經脫離險境，並無生命危險。

濟州航空則表示，將會全力支援2名倖存員工，強調會提供所有必要幫助，直到生還者完全康復，而在康復後也會根據本人意願協商是否調職。

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