務安機場空難當天「塔台只有2人」！　南韓政府緊急面談調查

▲空難發生時，務安國際機場塔台只有2名航空管制員。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空一架波音客機29日上午從泰國曼谷飛往南韓務安，豈料降落時卻疑似因遭遇鳥襲導致起落架失靈，重飛後在無法減速的情況下迫降，撞上跑道尾端的混凝土牆引發爆炸。如今有消息指出，務安機場塔台在空難當時只有2名人員。目前，南韓政府已針對2名塔台人員透過面談進行調查。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《YTN News》，濟州航空45歲韓姓機長在事故發生前，曾收到來自塔台的鳥擊警告，1分鐘後便並塔台發出「May Day」緊急求救訊號，如今外界開始關注事故客機與塔台之間的對話內容，對此南韓國土交通部航空政策室長朱鐘浣今（31）日召開記者會表示，目前難以公開塔台與機長的通訊內容。

朱鐘浣在中央事故收拾本部簡報會議上表示，「昨（30）日航空鐵道事故調查委員會已經針對2名塔台人員進行面談。目前已經取得塔台通訊紀錄，正在分析通訊內容。」

▲濟州航空波音客機29日上午衝撞務安機場跑道尾端的混凝土牆，牆上設有協助飛機降落的儀器降落系統。（圖／達志影像）

事發當時，務安國際機場塔台有2名飛航管制員，其中一人擁有5年資歷、另一人資歷則為3年半。南韓國土交通部解釋，在事發客機試圖進行第一次降落時，塔台向機長警告有鳥擊，是按照一般程序。

朱鐘浣表示，「管制機關（塔台）在向機長提供鳥類移動警報的時間點，從客機進行高空航路飛行，或是在靠近機場時，在距離100公里前、甚至是靠近跑道時，都可以提供鳥類移動路徑資訊。塔台會在必要情況發生時，隨時提供相關情報。」

朱鐘浣解釋，「鳥類移動可能會不定時地出現，每一瞬間周邊的環境與條件都會跟著改變。因此，塔台會根據事發當時的狀況判斷來提供緊急警報或其他建議。」

朱鐘浣坦言，國土交通部在短期內仍難以對外公開針對塔台實施的調查內容，「目前已經從機上取得飛行紀錄本（Pilot Logbook，記錄每趟的飛行時數、落地數、落地方式等參數），調查小組將採專業且客觀的方式。」

▲濟州航空7C2216客機事故概要圖。點擊圖片可以放大。（圖／記者張方瑀、王佩翊製）

綜合南韓國土交通部說明，濟州航空事故客機29日上午8時54分獲塔台批准從跑道01方向降落。經過3分鐘後，塔台8時57分向機長警告有鳥擊。8時59分，機長3度大喊「May Day」緊急求救、表示有鳥擊，並通報試圖重飛。

機長重飛後試圖再度降落。塔台於上午9時1分批准其從跑道19方向降落。9時2分34秒，塔台按鈴要求機場消防隊出動。經過21秒鐘後，機場消防隊於9時2分55秒派出3輛消防車。

9時2分，機長試圖在無法減速的狀態下以機腹著地降落，1分鐘後脫離跑道尾端、撞上混凝土牆後爆炸。