今年7大嚴重空難！　美聯社回顧航空史「最致命失事」奪走583命

▲1977年3月27日，在西班牙特內里費島，2架波音747巨無霸客機相撞後，奪走583條人命。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

《美聯社》指出，濟州航空失事奪走179條性命，不僅是南韓數十年來最嚴重空難，也是今年全球最致命的航空事故。該報整理出2024年的重大航空事故，也提及航空史上最致命的一次失事案件。

航空史上最致命空難發生於1977年，當時2架波音747巨無霸客機，在西班牙特內里費島（Tenerife）的起霧跑道上相撞，兩機644人之中高達583人罹難。調查人員指出，肇因是荷蘭皇家航空的機長，在未獲得塔台許可的情況下起飛。

而在2001年的911恐怖攻擊事件中，蓋達組織（al-Qaida）挾持4架客機，分別撞上紐約市世貿雙子星大樓、華府近郊的五角大廈、賓州西南部一塊田地，一共造成近3000人死亡。

【2024年7件重大空難】

1月2日

在東京羽田機場跑道上，日本海上保安廳的巡邏機，在跑道撞上日本航空JL516班機。海保機上5人罹難，日本航空379人則在大火吞噬前全數安全逃生。根據調查報告，海保機聽錯指令誤闖跑道，才會造成此次意外。

6月10日

馬拉威前副總統齊里瑪（Saulos Chilima）、前第一夫人薩尼爾（Shanil Dzimbiri）與其他8人，搭乘軍機飛往北部出席前官員葬禮，卻因為天氣惡劣墜毀山區，機上一共10人全部罹難。

▼日本海保廳巡邏機與日航班機相撞，海保機上5人罹難。（圖／路透）



7月24日

尼泊爾紹里亞航空（Saurya Airline）一架客機從首都加德滿都（Kathmandu）起飛不久後墜毀，造成18人死亡，其中一名飛行員生還。這架龐巴迪CRJ 200（Bombardier CRJ 200）正要飛往維修點，大多數乘客都是技師或航空公司員工。

8月11日

巴西航空公司Voepass Airlines一架客機墜毀，機上62人全部身亡。初步調查報告顯示，飛行員曾看到機身外部結冰，顯示飛機防冰或除冰系統可能出現問題。

12月22日

一架小飛機在巴西旅遊勝地的住宅區墜毀，機上10人全部罹難，地面上也有十幾人受傷。目前尚不清楚事故原因。

▼亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架客機25日在哈薩克西部墜毀。（圖／路透）

12月25日

亞塞拜然航空一架客機墜毀哈薩克，導致39人死亡、29人生還。亞塞拜然總統表示，飛機被俄羅斯意外擊落，俄羅斯總統普丁已經為了這起「悲劇事件」道歉，但沒有承擔責任。

12月29日

南韓濟州航空一架波音737-800在首爾墜毀，導致179人死亡。在最初降落失敗之後，飛機從塔台接獲鳥擊警報。機師在墜毀之前，曾經發出求救信號，最後衝出跑道，撞上水泥牆，起火燃燒。僅2名機組人員從飛機尾部被拉出之後倖存。

▼濟州航空墜機179死，成為韓國境內最嚴重空難。（圖／路透）

