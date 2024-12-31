柯建銘發動罷免韓國瑜？　黃揚明曝「不可行原因」：死了這條心吧

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

藍白力推的選罷法、財劃法、憲訴法修正案於20日三讀，然而，綠營指控，立法院長韓國瑜未依法函請總統公告法令，還依2名國民黨籍召委公文，延緩咨請公布法案。民進黨團總召柯建銘30日批評，此舉違法又違憲，若韓國瑜未立即處理，將要罷免他。對此，媒體人黃揚明列出「2項不可行理由」直言，柯總召應該刻意用「罷免」吸引媒體，但結論就是柯總召，死了這條心吧！

柯建銘30日受訪表示，三大爭議法案三讀通過以後，國民黨團自得意滿，民進黨團則表達態度，一定會提出救濟手段。但韓國瑜主持院會用了舉手表決，現在三讀的法案竟然可以決定不公布法令，這是違法又違憲，「韓國瑜可以不下台嗎？酒店關門你要走人了」，喊話傅崐萁應要一起罷免韓國瑜，這樣傅崐萁就可以名正言順接下立法院長。

對此，黃揚明表示，柯總召應該是刻意用「罷免」來吸引媒體下標。首先，韓國瑜是國民黨提名的不分區立委當選人，要喪失立委資格，只有自己辭職、退黨或是國民黨開除黨籍等方式，沒有罷免的問題。

黃揚明表示，其次，立法院正副院長也沒有罷免的相關規定，只有在「立法委員互選院長副院長辦法」第8條中規定「院長、副院長經全體立法委員三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選；其任期至原任之任期屆滿為止」。

黃揚明指出，也就是說，民進黨51席立委，雖然可以提議改選正副院長，但是此提議要通過，得要出席院會立委三分之二以上通過。若全數出席，更要76席同意才可改選。

黃揚明再指，依照目前民進黨的席次51席，得要罷免國民黨25席區域立委，且補選都由民進黨籍立委選上；或是獲得民眾黨及國民黨共25席背叛韓國瑜才可能改選。結論就是柯總召，死了這條心吧！

最後，黃揚明強調，不過，對柯總召提出的問題，也就是立法院因召委陳玉珍、徐欣瑩發函而將日前三讀通過的選罷法、財劃法先留在院內不發文給政院，這確實有討論的空間，即使這次是因為藍營要破解綠營的緊急處分時間差策略，但否則未來是不是任何法案，支持或反對的黨團都可以用這種方式拖延已完成立法程序的法案生效？這是值得朝野黨團深思的。

▼立法院長韓國瑜、民進黨團總召柯建銘。（圖／記者湯興漢攝）