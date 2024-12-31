美麗島民調／柯文哲7千萬交保小草仍挺？　不信任度70.3％創新高

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，二度被台北地院裁定交保，交保金從3000萬元提高至7000萬元。最新民調顯示，民眾對柯文哲的信任度為19.9％，不信任度為70.3％，未明確回答者為9.7％，不信任度創下新高。

▲柯文哲二度被台北地院裁定交保。圖為柯文哲30日交保返家後，再度出門前往新竹探視父親的畫面 。（圖／記者屠惠剛攝）

《美麗島電子報》30日公布「2024年12月國政民調」調查結果，其中一項調查是民眾對柯文哲的信任度，調查時間為12月24日至26日（柯文哲在26日上午被北檢以違背職務收賄、公益侵占政治獻金、背信等罪嫌起訴），結果顯示有19.9％的人仍信任柯，不信任度則有70.3％，比9月被羈押後增加3.4個百分點，未明確回答者為9.7％，不信任度創新高。

經交叉分析發現，僅民眾黨支持者對柯文哲的信任多於不信任，為73.9％比18.6％，其餘各族群民眾壓倒性不信任柯，中立民眾則有19.3％信任柯、58.5％不信任。

而針對民眾12月對第二大在野黨民眾黨的好感度，調查結果顯示，有23.9％的民眾抱持好感，62.0％的民眾感到反感，14.0％未表態。經交叉比對分析，僅民眾黨支持者對民眾黨的好感度大於反感，為87.2％比10.3％，其餘族群民眾皆超過半數對民眾黨表示反感。

本次民調由美麗島電子報進行調查，調查對象為全國22縣市年滿20歲的民眾，調查時間為2024年12月24日至12月26日，由訪員以電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功訪問1074人（住宅電話754人、行動電話320人），合併樣本在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值為±3.0％。