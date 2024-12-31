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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲期待黃國昌接主席　蔡壁如：接黨務又率黨團打仗是難題

▲▼柯文哲政治獻金案，蔡壁如北檢作證。（圖／記者劉昌松攝）

▲前民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者劉昌松攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，在重開羈押庭時，柯親口表態辭黨主席，並表明要請立院黨團總召黃國昌「幫忙」，被解讀已在交棒給黃。對此，民眾黨前立委蔡壁如今（31日）表示，柯文哲期待黃國昌接，但若黃要接黨務、又要在立院帶領黨團攻防，黨內若有其他人才，大家應分工做，這選項是個難題。

蔡壁如今接受廣播節目訪問時說，柯文哲回到庭上後重新解釋一下，「他（柯）期待黃國昌接，但他想一想，先釋放這樣，但也是按照黨內，2、3天的時間，他也會跟秘書長討論程序應該怎麼做」。

蔡壁如說，自己講過很多遍，黨內只要有人願意出來承擔，都是好事。但主持人王淺秋指出，黃國昌並非民眾黨從創黨就在的人，且在黨團擔任很重要角色？蔡說，「對啦...，其實團結，要分工，黃國昌目前在黨團，確實，因為這會期真的法案蠻繁重」。

蔡壁如說，如果黃國昌要接黨務、又要在黨團攻防帶領黨團打仗，其實要分工分配好、職務要交代好，「這選項是個難題」。

蔡壁如說，黨內如果有其他人才，大家分工做；若要接黨務，「看是不是黨團那邊⋯」，此時王淺秋趕忙接話，「不能沒有黃國昌吧？不然要給黃珊珊？」蔡則笑說，這有點兩難。

蔡壁如說，民眾黨團現在是黨鞭一年選一次，這會期1月底結束，下年度三長會再改選，黃國昌自己要想清楚，大家都認為黃在立法院非常有戰力，要把工作交接、回來接黨務？還是用目前運作方式，以危機處理小組運作？這她真的沒辦法去回答。

蔡壁如說，現在民眾黨的戰力集中在立法院，現在有全國版面的是這8席不分區立委，是民眾黨聲量、支持度的來源，這8席是應該好好戰鬥。由黃國昌領導立法院，是黨內一致的支持，「黨務加立法院他都可以嗎？也許他體力驚人，這他自己決定」，黨要怎樣都可以，對外說清楚就好。 

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