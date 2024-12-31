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讓社會充滿更多正能量　林綋詰力推跨團體合作揪團做公益

▲桃園市表揚好人好事運動協會理事長林綋詰跨團體合作揪團做公益

▲林綋詰(右三)接任桃園市表揚好人好事運動協會理事長。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

榮獲今年全國好人好事代表、甫接任桃園市表揚好人好事運動協會理事長的至昌實業公司董事長林綋詰30日表示，表揚好人好事代表運動自民國47年推動以來，始終以「揚善」與「扶弱」為核心宗旨，透過學校教育與社會運動的結合，傳遞忠、孝、仁、愛、信、義、和、平「八德教育」的價值觀，讓善行成為社會的堅實力量。

未來，他將持續秉持協會的宗旨，推動急難救助及寒冬送暖等公益活動，集結各方愛心，讓溫暖與希望傳遍桃園的每個角落。林綋詰曾擔任南崁高中家長會會長及福德扶輪社社長，多年來積極投入公益，致力改善弱勢學童的學習環境，帶領團隊推動教育設備更新，今年更榮獲全國好人好事代表殊榮，肯定其長年投入公益。

▲桃園市表揚好人好事運動協會理事長林綋詰跨團體合作揪團做公益

▲林綋詰(右三) 力推跨團體合作揪團做公益。（圖／協會提供）

桃園市表揚好人好事運動協會第11.12屆卸、新任理事長交接暨就職典禮，於12月28日在桃園區舉行，由中華民國表揚好人好事運動協會秘書長萬惠誠監交，卸任理事長趙子良將印信正式交接給新任理事長林綋詰，象徵薪火相傳、使命延續。

▲桃園市表揚好人好事運動協會理事長林綋詰跨團體合作揪團做公益

▲林綋詰（左四）長年做公益，深獲肯定。（圖／協會提供）

出席典禮的福德扶輪社社長楊鴻榮表示，表彰善行不僅是對個人努力的肯定，更是推動社會共善的重要力量。他相信，透過跨團體的攜手合作，能創造更廣泛的正向影響力。當選今年桃園市好人好事代表的林亞進說，現今的社會資訊快速傳遞，正好方便揪團做公益，林綋詰理事長攜手平日好友弟兄們，如福德兄弟會、正能量兄弟會、七喜福兄弟會都揪團一起來支持公益活動，快速集結眾人的力量ㄧ起做公益，讓這個社會充滿更多的正能量。

▲桃園市表揚好人好事運動協會理事長林綋詰跨團體合作揪團做公益

林綋詰感謝包括：副議長李曉鐘、市議員林政賢等多位議員、桃園市家家長會長協會理事長呂朝福、市政顧問溫碧雲、國際扶輪3502地區前總監高志明、桃園市消防協會呂長安理事長、家志同濟會徐志龍會長及會兄會姊、社會局長陳寶民、青年局侯佳齡局長及蘆竹區家長會長協會總會長吳德育、蘆竹區高中小家長會長總會長陳冠語、蘆竹區文化推廣協會理事長王青山等人士出席其就職典禮。

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