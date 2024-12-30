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零件有問題！機長「堅決拒飛」寧可被重罰　韓網狂讚：是英雄

▲▼南韓廉航德威航空（T`way Airlines）。（圖／翻攝自官方粉專）

▲南韓廉航德威航空一名機長，因為零件問題拒飛，反而遭到重懲。（圖／翻攝自官方粉專）

記者吳美依／綜合報導

南韓濟州航空29日發生179死墜機事故，引發對於飛安的廣泛關注。今年1月，另一間韓國廉航德威航空（T'way Airlines）機長因為零件問題，違抗公司命令、堅決拒飛，最終遭到停飛重懲。如今，此事又被網友翻出討論，甚至大讚這名機長是英雄。

這起事件年初發生在越南金蘭國際機場，當時機長A通報，飛機煞車片的「指示銷」只剩下0.8毫米，而公司內部安全標準規定，如果不到1毫米，就必須更換煞車片。所謂「指示銷」指的是用於標示煞車磨損程度的零件。

然而，德威航空卻認為，這對於安全運行沒有問題，進而要求起飛。儘管如此，機長A堅持拒飛，導致航班延遲15小時，最終被公司以「造成乘客不便」為由停職5個月。由於停職逾3個月就可能影響飛行資格，因此這已經屬於重罰。

韓媒news1報導，針對這起事件，德威航空一開始主張，如果「指示銷」超過1毫米，卻仍更換煞車，將遭到零件生產商的罰款。但在證實波音及零件製造商皆無此類規定之後，又改口表示這是成本問題。

▲▼ 南韓濟州航空29日墜毀。（圖／路透）

▲濟州航空29日的空難，引發對於飛安的關注與討論。（圖／路透）

這起事件被重新翻出後，韓國網友們紛紛表示，「德威機長真帥，簡直是英雄」、「如果再這樣下去，發生大型事故該怎麼辦」、「關於濟州航空維修的文章也不斷出現在（職場論壇）Blind上，航空公司對於安全意識的麻痺狀況，似乎很嚴重了。」

事實上，濟州航空也被爆料安全疑慮。今年2月，一名自稱濟州航空職員的A某，在Blind發文呼籲「不要搭乘濟州航空」，「最近動不動就有引擎缺陷，不知道什麼時候會掉下來」，因為社長領導無方，「整備、航運、財務都亂了套。」

另一名自稱濟州航空維修師的B某也說，「維修師在夜間工作13、14個小時，除了吃飯的20多分鐘以外，根本沒有休息時間。我們的疲勞程度比其他航空公司高出1.5倍，乘客乘坐的飛機由過勞的員工維修，在這樣的情況下，發生重大事故也不奇怪。」

 
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