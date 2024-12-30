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與死神擦肩！濟州空難179人罹難　下一班乘客嚇傻：想想都後怕

記者廖翊慈／綜合報導

韓國濟州航空7C2216號客機29日上午從泰國曼谷起飛後，不幸在務安機場墜毀，機上179人罹難，僅2名空服員生還。相關消息指出，失事飛機原先從曼谷飛回後，再飛往北京大興。作為將飛往北京的乘客沈小姐表示，「想想都覺得後怕。」

據《封面新聞》報導，機場方面回應，失事飛機因起落架發生故障，準備進行「機腹著陸」，在此過程中發生事故，「飛機原本準備在務安機場1號跑道降落，但發現無法正常著陸，因此復飛，並在第二次嘗試著陸時墜毀。」

▲▼濟州航空失事為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

▲▼濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

▲▼濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

▲濟州航空失事為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透，上同）

事故原因初步判斷，疑似飛機降落過程中，與鳥群發生衝撞，導致起落架失靈，沒有正常放下，失事飛機機體斷成兩截並起火，除了機體尾部外，其餘部分幾乎被燒盡。目前，韓國消防局已完成初期滅火工作，並救出2名傷員，皆無生命危險。

報導指出，發生事故的濟州航空 7C2216航班，按照原計劃，在抵達光州務安後，將執飛於上午11點40分從濟州飛往北京大興的航班。

▲▼失事飛機下一班將飛往北京大興。（圖／翻攝自微博）

▲▼沈小姐指出，後續班機都被取消了。（圖／翻攝自微博）

▲▼失事飛機下一班將飛往北京大興。（圖／翻攝自微博）

沈小姐表示，當天上午9點左右、有不少中國旅客在務安機場，等待飛回北京，但突然得知飛機延誤，「當時大家問要延誤多久，但地勤人員遲遲沒有回答，後來有工作人員告訴我們飛機起火了，大家還在討論起火原因。」

沈小姐說道，大約10點多，大家看到飛機失事的新聞，「自己將搭乘的飛機失事，當時心裡五味雜陳說不出話來，真的很難以置信，心情沉重。」沈小姐最終考慮，坐船回國。

全羅南道政府相關資料顯示，175名遇難乘客按居住地分布為光州81人、全羅南道76人、全羅北道6人、京畿道4人、首爾3人、濟州2人、慶尚南道、忠清南道和泰國各1人。空難中有2名泰國籍遇難者，其中1人住所登記於羅州市，因此按居住地劃分，為全羅南道居民。

《韓聯社》報導指出，失事飛機上的乘客大多是趁著年底出國旅遊的家庭或同事，不料遇上死劫，除了有家族三代罹難9人外，年齡最小的死者僅3歲。

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