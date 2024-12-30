　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

企業熱心公益　捐贈南消幫浦消防車1輛強化救災能力

▲工豐企業公司捐贈台南市消防局幫浦消防車1輛儀式，由葉澤山副局長受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲工豐企業公司捐贈台南市消防局幫浦消防車1輛儀式，由葉澤山副市長受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市消防局30日下午4時，於消防局麻豆分隊舉行工豐企業公司捐贈台南市消防局幫浦消防車1輛儀式，由葉澤山副市長受贈並頒發感謝獎牌，以感謝董事長胡正德的善行義舉，造福地方及人群。

 ▲工豐企業公司捐贈台南市消防局幫浦消防車1輛儀式，由葉澤山副局長受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）
董事長胡正德長期熱心公益，也是台南市消防之友會第二辦事處處長兼義消大隊顧問，更以「取之於社會、用之於社會」為信念，積極回饋社會，此次捐贈的幫浦消防車，總價值新台幣220萬元，搭載高壓細水霧設備、LED警示燈、警報器及無線電裝置，具有卓越的機動性與多功能性，該車可輕鬆進入巷弄狹小地區進行滅火，並具備省水、絕緣特性，適用於多種災害救援場景，包括太陽能光電場所。此外，車輛配有合法認證的拖船鉤及排氣呼吸管，可支援水域救援，大幅提升消防局的救災能力。

▲工豐企業公司捐贈台南市消防局幫浦消防車1輛儀式，由葉澤山副局長受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）
市長黃偉哲表示，此次捐贈不僅提升了台南市的救災能力，也展現了企業回饋社會的典範，感謝工豐企業對消防工作的支持與認同，期盼透過這份善舉，引發更多企業與團體投入公益，共同強化消防救災資源，守護市民生命財產安全，並為台南打造一個宜居、安全的城市。

▲工豐企業公司捐贈台南市消防局幫浦消防車1輛儀式，由葉澤山副局長受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）
消防局局長李明峯表示，隨著現代災害型態不斷演變，消防局積極提升技術與裝備，以應對各種救援挑戰，此次捐贈的高壓細水霧消防車，對於進行初期精準高效的救災作業尤其重要。他特別感謝工豐企業的慷慨捐助，並強調消防局團隊將持續精進，不負社會各界的期望。

▲工豐企業公司捐贈台南市消防局幫浦消防車1輛儀式，由葉澤山副局長受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／柯文哲才交保　北檢2度抗告！
起亞虎經理一家3口最後身影曝　3歲兒子非常興奮
快訊／換深藍西裝外套！柯文哲赴新竹探視爸爸
快訊／陽明山馬槽橋下驚見女屍
旅行團18人遊泰「剩他獨活」！　空難痛失3家人：為什麼是我
應曉薇戴電子腳鐐突尖叫　親吐原因：皮膚一碰就破
快訊／松江路火鍋店槍響！　保時捷男朝店內開槍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本新生代女團@onefive首次海外演唱獻台南　黃偉哲邀多吃美食

企業熱心公益　捐贈南消幫浦消防車1輛強化救災能力

西螺福興宮入選交通部觀光遊憩據點　神隊友助攻上看3千萬人次

小心荷包！　台東明年再新增7處「科技執法」

基金會贊助教練師長陪伴　東清國小飄洋過海「跆」出佳績

竹市敬老卡及愛心卡合作藥局　明年起再添8家

台東關山人工濕地　候鳥點綴秋冬濕地換裝

集結22在地名廚料理故事　「台南美食名廚」手冊登場

國道1號南向322公里永康路段5車追撞　幸無人傷亡

防護員改行配電技師　28歲女靠職訓成功換跑道

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

Energy粉「硬選」最愛成員：坤達　換「認真選」...突然變牛奶XD

日本新生代女團@onefive首次海外演唱獻台南　黃偉哲邀多吃美食

企業熱心公益　捐贈南消幫浦消防車1輛強化救災能力

西螺福興宮入選交通部觀光遊憩據點　神隊友助攻上看3千萬人次

小心荷包！　台東明年再新增7處「科技執法」

基金會贊助教練師長陪伴　東清國小飄洋過海「跆」出佳績

竹市敬老卡及愛心卡合作藥局　明年起再添8家

台東關山人工濕地　候鳥點綴秋冬濕地換裝

集結22在地名廚料理故事　「台南美食名廚」手冊登場

國道1號南向322公里永康路段5車追撞　幸無人傷亡

防護員改行配電技師　28歲女靠職訓成功換跑道

很多肚子餓只是心理作祟　3招幫你控制食物誘惑

捕捉白金土魠！40漁船擠爆東吉嶼　重現「小上海」繁華

吃不到火鍋就開槍！保時捷男「亮2槍1刀」恫嚇　店員驚逃報警

AI應用實現中　富邦投信：台股挑戰28000點

日本新生代女團@onefive首次海外演唱獻台南　黃偉哲邀多吃美食

超嗆！鄭文燦今開庭　檢察官：證據完備，不是只有Excel檔

Energy牛奶解約郭采潔內幕曝光！　公開道謝：她是一個很棒的藝人

快訊／柯文哲7千萬交保才離開法院　北檢1小時20分鐘後2度抗告

濟州航空機長「最後身影」曝！手臂伸窗外奮力抓　試圖讓飛機減速

《老福法》明再闖關！衛福部：健保恐提前破產「115年就要漲保費」

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

肺癌早期無症狀　LDCT公費篩檢條件放寬

新加坡女山友登雪山腳骨折

防護員改行配電技師靠職訓成功換跑道

欣隆休閒農場獲選國產蔬菜十大體驗路線

嘉義縣烏金前進草悟道　烏魚子經濟賣翻市集

國道1號南向322公里永康路段5車追撞幸無人傷亡

石門水庫清淤創新高　有效延長水庫壽命

嘉藥蕭慧美獲教育部績優計畫

南贏建設捐贈消防車及康復巴士黃偉哲感謝

集結22在地名廚料理故事「台南美食名廚」手冊登場

嘉義市使用電子票證及行動支付　整年免費搭乘公車

澎湖追風音樂燈光節　獲倫敦設計獎鉑金獎

台南做工行善團歲末趕工助弱勢家庭安居

西螺福興宮入選交通部觀光遊憩據點

更多熱門

相關新聞

車燈龍頭「帝寶」豪捐巡邏車、化學消防車近3千萬

車燈龍頭「帝寶」豪捐巡邏車、化學消防車近3千萬

台灣汽車車燈界龍頭、股票上市公司「帝寶車燈」，感謝警察局、消防局平時的付出，今(30日)霸氣捐贈10輛巡邏車及化學消防車，捐贈活動現場，帝寶執行長、兼彰化警察之友會理事長許叙銘表示，為了讓救災更有效率、更方便，再加碼捐贈一輛小型水箱消防車，也讓這場捐贈總額攀升到近3000萬元。

南贏建設捐贈消防車及康復巴士黃偉哲感謝

南贏建設捐贈消防車及康復巴士黃偉哲感謝

花蓮善心企業捐10萬慈愛基金　助弱勢過年

花蓮善心企業捐10萬慈愛基金　助弱勢過年

南消六大義消無人機隊蓄勢成軍

南消六大義消無人機隊蓄勢成軍

南投10餐廳業者慨捐食物銀行50組特色年菜

南投10餐廳業者慨捐食物銀行50組特色年菜

關鍵字：

企業公益捐贈南消幫浦消防車

讀者迴響

熱門新聞

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

陳佩琪奔一銀領出「3000萬現金」　警派員護送

濟州空難179死　157名乘客全來自2地區

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

柯文哲再次交保　北檢回應了

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光

單親媽搭死亡班機獨留小兄妹！最後訊息曝

嘉義梅山規模5.1地震！6縣市國家級警報

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面