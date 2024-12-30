企業熱心公益　捐贈南消幫浦消防車1輛強化救災能力

▲工豐企業公司捐贈台南市消防局幫浦消防車1輛儀式，由葉澤山副市長受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市消防局30日下午4時，於消防局麻豆分隊舉行工豐企業公司捐贈台南市消防局幫浦消防車1輛儀式，由葉澤山副市長受贈並頒發感謝獎牌，以感謝董事長胡正德的善行義舉，造福地方及人群。



董事長胡正德長期熱心公益，也是台南市消防之友會第二辦事處處長兼義消大隊顧問，更以「取之於社會、用之於社會」為信念，積極回饋社會，此次捐贈的幫浦消防車，總價值新台幣220萬元，搭載高壓細水霧設備、LED警示燈、警報器及無線電裝置，具有卓越的機動性與多功能性，該車可輕鬆進入巷弄狹小地區進行滅火，並具備省水、絕緣特性，適用於多種災害救援場景，包括太陽能光電場所。此外，車輛配有合法認證的拖船鉤及排氣呼吸管，可支援水域救援，大幅提升消防局的救災能力。



市長黃偉哲表示，此次捐贈不僅提升了台南市的救災能力，也展現了企業回饋社會的典範，感謝工豐企業對消防工作的支持與認同，期盼透過這份善舉，引發更多企業與團體投入公益，共同強化消防救災資源，守護市民生命財產安全，並為台南打造一個宜居、安全的城市。



消防局局長李明峯表示，隨著現代災害型態不斷演變，消防局積極提升技術與裝備，以應對各種救援挑戰，此次捐贈的高壓細水霧消防車，對於進行初期精準高效的救災作業尤其重要。他特別感謝工豐企業的慷慨捐助，並強調消防局團隊將持續精進，不負社會各界的期望。