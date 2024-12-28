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義起救災義起搜溺　南消六大義消無人機隊蓄勢成軍

▲台南市消防局第六大隊，於28日上午10時，在安平無人機飛場舉行義消無人機隊成軍演練儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊，於28日上午10時，在安平無人機飛場舉行義消無人機隊成軍演練儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊，於28日上午10時，在安平無人機飛場舉行義消無人機隊成軍演練儀式。

南消六大隊運用義消人員在災害現場的救災協助，讓救災戰術更加多元，義消人員利用無人機配備高解析度攝影機，運用無人機空中靈活性、視角廣域性的優勢，搭配紅外線熱顯像鏡頭，可提供高空即時影像回傳、定位等支援，不管是在火場救災或是水域救援行動皆可進一步提供災情的評估與戰術的運用。

▲台南市消防局第六大隊，於28日上午10時，在安平無人機飛場舉行義消無人機隊成軍演練儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消六大隊大隊長邱淵明表示，義消無人機隊的成員皆是義消第六大隊及所屬中隊的義消成員組成，成員們平時利用工作閒暇之餘參與訓練，並通過取得民航局無人機操作證。未來也將繼續培育更多有興趣的義消人員取得證照加入無人機隊的行列。

▲台南市消防局第六大隊，於28日上午10時，在安平無人機飛場舉行義消無人機隊成軍演練儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，利用無人機科技救災是當前趨勢，除了能快速蒐集現場情資供火場指揮官下達更精準的指令；也運用熱顯像技術，克服地形限制搜索水域的受困者，兩者平行救災，能降低消防人員服勤風險，期待能大幅提升救援效率。

▲台南市消防局第六大隊，於28日上午10時，在安平無人機飛場舉行義消無人機隊成軍演練儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市市長黃偉哲表示，為了應對當前多元化的災害情境，消防局推動「機能型義消」的發展是一項重要舉措。透過訓練成立義消無人機隊，不僅提升了災害應變能力，還能有效利用科技優勢，增強災害救援的效率與精確度，更能進一步強化社會防災系統及應對災害的韌性，提升府城台南市民防災安全網。

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