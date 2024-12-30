南贏建設捐贈消防車及康復巴士　黃偉哲感謝善行義舉

▲南贏建設開發有限公司捐贈台南市幫浦消防車及復康巴士各1輛，市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南贏建設開發有限公司捐贈台南市幫浦消防車及復康巴士各1輛，為台南市消防救援能力注入新動能，30日上午由市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝獎座，市議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭、陳昆和、方一峰等也到場參與，感謝此善行義舉造福地方和人群。

黃偉哲市長表示，所謂「工欲善其事，必先利其器」，為保障市民朋友的生命財產安全，消防弟兄非常勇敢的在水裡來火裡去，因此良好的設備器材非常重要。尤其這輛幫浦消防車是全國第三部，功能非常先進，一旦有災害發生就能派上用場，能為市民的生命財產安全提供最大程度的保障。

黃偉哲市長強調，政府資源有限，但民間的力量無窮，今天要代表台南市186萬的市民朋友，感謝南贏建設公司白茂裕先生與謝秀雲女士賢伉儷，他們除了捐贈幫浦消防車，還有復康巴士，能夠提供身障朋友交通接送服務，也期盼藉此次活動，號召更多善心人士及企業投入社會公益。

消防局局長李明峯表示，台南市因老舊社區與狹窄街巷的特性，面臨消防救援挑戰，這輛消防車結合了移動式幫浦、水箱並配備高壓細水霧設備，專為狹窄街道及地下空間設計，能高效完成火場初期應變，該車還配備拖船勾、呼吸管及FORCE6救生衣等配備，可深入淹水路段、拖運船艇及載送器材等勤務，總捐贈價值逾新台幣423萬元，整體救災量能在此車輛加入之後更如虎添翼。

社會局長盧禹璁也表示，台南市身心障礙人口數截至2024年11月底有10萬945人，其中肢體障礙人數共2萬9682人，占身心障人數30％，有許多身障朋友需要交通接送協助，提升身障者生活品質是市府重要施政目標之一，藉由民間的資源投入可以讓社褔的能量更加倍，感謝白茂裕、謝秀雲賢伉儷的資源挹注，共同完善身障褔利服務。