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南投10餐廳業者齊推特色年菜　慨捐食物銀行50組讓弱勢家庭過好年

▲南投縣政府和業者共同推廣特色愛心年菜及伴手禮。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府和業者共同推廣特色愛心年菜及伴手禮。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆新年將屆，南投縣政府與南投縣烹飪商業同業公會共同推廣在地特色年菜及伴手禮，並捐贈50組年菜給食物銀行濁水溪線及烏溪線；南投縣秘書長洪瑞智表示，期許藉此拋磚引玉，喚起餐飲業者及社會各界響應，共同關懷弱勢族群家庭，讓他們也能溫馨過好年。

「特色年菜及伴手禮推廣」記者會27日在縣府舉辦，由洪瑞智主持，與南投縣烹飪商業同業公會理事長潘岱儒一同為南投餐廳好料理代言；共有小春Koharu、家味香客家廚房、小半天風味餐坊、南島婚宴會館、涵碧樓大飯店、今埔里大飯店、牛相觸庭園餐廳、原夢觀光農園民宿、成都創意美食料理有限公司、饗富國際有限公司等10家餐廳業者受邀參加。

▲南投縣政府和業者共同推廣特色愛心年菜及伴手禮。（圖／南投縣政府提供）

潘岱儒表示，此次除結合餐廳業者行銷特色年菜，有感社會上仍有許多溫飽難求的弱勢家庭，為讓他們也能享受豐盛年菜過好年，參與的業者們也捐贈年菜給食物銀行；伴手禮部分，則結合南投重要的茶及巧克力等產業，邀請包括LUGU LUGU 茶沙龍、赤腳精靈、日月潭東峰紅茶莊園、本草自然生技有限公司、烏牛欄手作巧克力等5家業者一同展示，期望帶動年節買氣。

▲南投縣政府和業者共同推廣特色愛心年菜及伴手禮。（圖／南投縣政府提供）

洪瑞智說，南投擁有許多優質且豐富多元的農產，也有很多優秀的總鋪師；縣府透過食農教育企劃，鼓勵轄內餐廳業者利用在地食材、結合廚師廚藝巧思入菜，讓南投特色年菜特別美味可口，希望透過活動帶動年菜及年節送禮商機，歡迎消費者踴躍訂購，自用送禮兩相宜。

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