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柯文哲創政界交保金最高　法界人士：有其必要性

北院昨晚裁定柯文哲7,000萬交保並須科技監控，法界認為有其必要性。

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭起訴，北院先前裁定新台幣3,000萬元交保。案經高院發回更裁，北院昨（29日）晚間裁定柯文哲7,000萬交保，並須科技監控，創下政治人物交保金最高、科技監控第一人。法界人士認為，政治人物涉案的交保金額，通常反映案件的嚴重性和被告的社會地位，北院二次裁定提高保金、增加科技監控，不僅回應高院駁回的理由，也增加北檢再次抗告的難度。

高院駁回的理由是，原裁定對於被告4人無羈押必要性，但未具體說明何以具保等手段可防被告4人逃亡，理由實屬不備。再來，接押庭諭知之具保金額，與被告等人所造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當？是否足以形成相當拘束力？並未見原裁定妥適說明。

北院昨晚裁定柯文哲7,000萬交保並須科技監控，法界認為有其必要性。

▲北院昨晚裁定柯文哲7,000萬交保並須科技監控，法界認為有其必要性。

歷年來交保金額最高的政治人物，僅次於柯文哲的第二名是前行政院祕書長林益世，他在2012年因貪污罪被起訴，法院裁定以新台幣5,000萬元交保；居第三的是柯案同案被告台北市議員應曉薇，法院二次裁定3,000萬元交保；第四名是前行政院副院長鄭文燦，因貪污罪被法院裁定2,800萬元交保；第五名是前南投縣長李朝卿，因李莫拉克風災復建貪污弊案，以2,000萬元交保獲。

法界人士認為，近來棄高額交保金潛逃案例層出不窮，包括涉嫌炒股等官司的國寶集團總裁朱國榮，棄保5億多元；「88會館」郭哲敏涉地下匯兌案，涉案其中之一的天道盟大哥「鱸鰻」林秉文棄保300萬元，至今未到案。柯涉及京華城案、政治獻金案等多起案件，尚有其他案件偵辦中，其身為民眾黨主席又涉案為全國矚目案件，法院不得不慎重。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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