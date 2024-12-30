妹子尾牙中1萬！下秒「主管1句話超沒品」　過來人怒：不如別中

▲原PO幸運中1萬，不料被主管拗請客。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

最近許多公司開始舉辦尾牙，卻有不少人寧願別中獎！一名妹子透露，難得幸運之神眷顧讓她爽中1萬，不料主管要求原PO請大家喝飲料。就怕當眾拒絕會被嫌小氣，因此原PO求問大家該怎麼辦？文章曝光後，有苦主透露，她第一次中2000元，請客卻噴了3000多元，大嘆「不如不要中！」

一名女網友在Threads抱怨，尾牙飯局上幸運中了1萬元，結果主管在一旁起鬨，要求原PO請全部人喝飲料，讓原PO錯愕又傻眼。

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儘管1萬獎金說多不多，說少也不少，因此原PO求問「該怎麼樣拒絕又不會被說小氣？」

底下網友熱議，「回主管：我這也才1萬，你年終獎金比我這多好幾倍，我出500元贊助你，請全公司喝星巴克」、「公司人數？不然一人一瓶養樂多也是飲料吧」、「這什麼陋習？沒有人規定中獎就一定要請客」、「這個月剛好欠房貸信貸可以繳掉，不好意思喔」、「一箱麥香紅茶請大家自己自取不用謝」、「什麼也不用說，笑笑不語，時間過了就沒人再提了」、「跟全部人說：大家一起來謝謝主管」、「通常請客要花兩倍；然後抽中還要納所得」。

也有過來人分享，「從沒中過獎的我，轉換公司那年中了2000元，但我們單位的習慣就是一定要請客，所以最後請了3000多元，難怪大家不想中獎...對於運氣不好的我，這種不如不要中」、「多年前公司尾牙大獎是現金3萬，還沒中獎的我隨口跟同桌同事說我中就請大家吃瓦城，結果還真的中...請一桌瓦城噴了8000多元，不過隔年還是又中一次現金獎3萬，我想這是老天爺眷顧有誠信的人吧」。